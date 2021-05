Grande procura marca vacinação de profissionais de saúde de Belém, neste sábado (22)

Uma grande procura marca neste sábado (21) os quatro postos de vacinação montados pela Secretaria Municipal de Saúde para fazer a aplicação da segunda dose da Coronavac em profissionais da saúde que trabalham em 117 clínicas e laboratórios de Belém. Eles tomaram a primeira dose há 20 dias.

Estão sendo imunizados 1.207 profissionais entre médicos, fisioterapeutas, odontólogos, entre outros. Os quatro postos de saúde serão disponibilizados para esse grupo ficam abertos até 17h.

A Sesma ressalta apenas serão vacinados os funcionários que estão nas listas enviadas previamente pelos laboratórios e clínicas.

Pontos de vacinação



- FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, Nº 1144, bairro de Nazaré;

- UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, Nº 72, bairro do Reduto;

- Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, Nº 1289, bairro do Guamá;

- Ginásio do CCBS-UEPA. Esquina da Perebebuí com Almirante Barroso.