Grande procura marca distribuição de ingressos para reabertura do Theatro da Paz

Uma grande fila se formou no fim da tarde deste domingo na Praça de República, em Belém, à espera da distribuição de ingressos gratuitos para a reabertura do Theatro da Paz. A maior casa de espetáculos do Pará, centenária, vai reabrir as portas ao público a partir deste domingo (22), após nove meses de obras de restauro e revitalização.

A reabertura ocorre com programação a partir das 19h30, com agenda extensa também ao longo da semana, com entrada franca, que inclui espetáculos de teatro, música, dança e exposição. Para celebrar o reencontro com o público, a visitação guiada ao teatro será gratuita durante nove dos dez dias de evento, das 9h às 15h, com exceção da segunda-feira (30), quando não há visitas.

Fila já se formava antes da abertura da bilheteria (Igor Mota)

Três horas de espera



A fila para distribuição dos ingressos nesta tarde contornou o Theatro da Paz e se estendeu até a avenida Assis de Vasconcelos. A todo momento chegavam mais pessoas carregando sacolas com alimentos na expectativa de trocá-los por ingressos. Quem já garantiu o ingresso foi o estudante de Direito Luiz Fernando Lopes, de 23 anos, que chegou às 14h30, para guardar o lugar. Foi o primeiro da fila.

"Para não perder o ingresso vim cedo. Se eu viesse por volta das 16h ia ter toda essa fila", declarou. "Para mim é um programa incrível, eu sou apaixonado por casarões antigos e tenho um enorme gosto por Belém. Vale a pena esperar e torrar no sol".

O estudante de Direito Luiz Fernando Lopes: amor ao teatro (Igor Mota)

O diretor do Theatro da Paz, Daniel Araújo, explicou que devido a quantidade de pessoas ter sido além das expectativas e a direção ter verificado que cambistas estavam na fila com o intuito de conseguir ingressos para vender, decidiu limitar a retirada a apenas um por pessoa. “Estamos tentando minimizar a situação. As pessoas que estão na fila que não conseguirem ingressos receberão um voucher para terem prioridade para outra apresentação do OSTP no dia 4”, explicou.

Agenda até dia 31

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) divulgou calendário que prosseguirá até 31 de agosto, com distribuição diária de 300 ingressos, sempre trocados por um quilo de alimento não perecível, duas horas antes do início dos espetáculos. Todas as doações serão entregues a moradores dos bairros atendidos pelo Programa Territórios pela Paz (TerPaz).

Durante a abertura, que ocorrerá no domingo (22), às 20h, haverá ainda homenagem aos profissionais de saúde do Estado, com apresentação da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP). O dia também marcará a inauguração da nova iluminação do TP.