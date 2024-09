Grande Coleta de Emaús é realizada neste domingo e mobiliza sociedade com doações

Este domingo (29) está sendo marcado pela solidariedade em Belém. Está sendo realizada a 51ª edição da Grande Coleta de Emaús 2024, que inclui a montagem de pontos de arrecadação em vários bairros, para incentivar as doações de itens como roupas, brinquedos, eletrônicos, móveis, eletrodomésticos, alimentos não perecíveis e livros. A coleta começou a ser feita às 8h e vai até as 17h e, além dos pontos fixos, caminhões coletores passam por um roteiro já determinado.

Grande Coleta de Emaús Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal

Um dos pontos de arrecadação foi montado na Praça Brasil, no bairro Umarizal, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8). Segundo a advogada Celina Hamoy, que atua no Emaús e estava participando da coleta, a ação é um exercício de solidariedade. “Nós estamos há 51 anos fazendo esse processo de educação pela proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes e proteção do meio ambiente, fazendo com que as pessoas pensem sobre a ressignificação daquilo que têm em sua casa que não usam mais. Isso diminui a quantidade de lixo e ainda motiva a solidariedade”, afirmou.

Os materiais que foram doados, segundo ela, serão direcionados à sede do Movimento de Emaús, onde há um galpão. Lá, tudo será separado, reparado e reformado, caso haja necessidade, e depois os itens são vendidos a um custo bem mais baixo para a comunidade e pessoas que moram no entorno. O foco é garantir a manutenção das ações do movimento com crianças e adolescentes, tanto no enfrentamento da violência como do trabalho infantil.

VEJA MAIS

Quem estava na Praça Brasil na manhã deste domingo (29) era a dona de casa Luzia Moutinho, de 62 anos, que foi doar um fogão. “Eu acho que a solidariedade é muito importante. Hoje em dia, o mundo está precisando de mais amor, de mais paz, de mais compreensão, de ajuda próxima. Aqui no Emaús, é a primeira vez que estou doando, porque, geralmente, quando eu tenho alguma coisa, dou para amigos ou conhecidos. Se cada pessoa ajudasse alguém do seu lado, teríamos mais união e solidariedade, o mundo está precisando disso”, disse.

Em outro local, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fátima, o movimento também era intenso pela manhã. Aos 40 anos de idade, o enfermeiro Alex Lobato compareceu à coleta para doar alguns itens, como um liquidificador, um micro-ondas, fone de ouvido e roupa, que não tinham mais utilidade em sua casa. “Eu acho que doar é muito importante, mais do que simplesmente se desfazer. Se você pode estar dando continuidade àquele uso e você não está necessitando daquilo, é a melhor opção que tem. Sempre que possível eu faço doações”, contou.

A voluntária da grande coleta Sabrina Costa afirmou que o fluxo de pessoas começou bem cedo, até mesmo antes, no sábado (28). A maior importância da ação, segundo ela, é estimular a solidariedade. “Como o padre Bruno fazia, estamos, em um único dia, promovendo essa solidariedade, união, compartilhando ações solidárias com todos e para todos”, mencionou. Os itens arrecadados serão doados, e os que envolvem a parte eletrônica serão manuseados por uma equipe de jovens aprendizes que tem parceria com o projeto.