Grande Belém terá vacinação contra covid-19 neste sábado (26); confira horários e locais

O serviço de vacinação contra a covid-19 será prestado neste sábado (26) de Carnaval nos municípios de Belém, Marituba e Benevides. Em Belém, haverá vacinação também no domingo (27). Poderão comparecer aos pontos de vacinação todos aqueles que ainda não receberam a primeira ou a segunda dose da vacina, bem como as pessoas acima de 18 anos que foram vacinadas com a segunda dose até outubro de 2021 e que ainda não receberam a terceira dose.

Na segunda-feira (28) e na terça (1º), a vacinação será suspensa. O serviço será retomado na Quarta-Feira de Cinzas (2), a partir das 12h.

A Prefeitura oferece também a dose de reforço, que pode ser a terceira, para quem ainda não tomou, ou a quarta dose da vacina da covid-19 para todos os imunocomprometidos, acima de 18 anos de idade. “No caso da quarta dose, precisa estar com o esquema primário completo (duas doses e uma dose adicional). A quarta dose deverá ser administrada a partir de 4 meses da aplicação da terceira dose, com base nos critérios definidos pelo Ministério da Saúde”, repassa a Sesma.

Nos pontos de vacinação, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Em caso de segunda ou terceira dose, deve ser apresentado também o cartão de vacinação de Belém. As pessoas que irão receber a 4ª dose, ou seja, que se enquadram nos critérios de alto grau de imunossupressão devem apresentar, além dos documentos citados, uma cópia do laudo, atestado ou receita médica que comprove alto grau de imunossupressão, pois serão retidos no ponto de vacinação.

Marituba promove “Carna Vacina Kids”

A partir das 9 horas e até o meio-dia deste sábado (26), a Prefeitura de Marituba promoverá na Praça Matriz a manhã alegre “Carna Vacina Kids”. O evento objetiva, por meio da cultura, contribuir para o aumento da quantidade de crianças vacinadas contra a covid-19 no município.

O “Carna Vacina Kids” terá programação recreativa com pintura facial, brincadeiras, jogos e outras atrações, e seguirá os protocolos contra a covid-19 estabelecidos pela OMS. Um leque de atividades serão realizadas na área do evento, mobilizando profissionais de saúde, educadores, artistas, artesãos e vendedores ambulantes. A programação será realizada com o apoio de secretarias municipais.

Benevides tem vacinação em 5 pontos estratégicos

A Prefeitura de Benevides programou para este sábado (26) a continuidade da vacinação de adultos e crianças contra covid-19, com aplicação de todas as doses disponíveis e mais a pediátrica.

A vacinação será realizada das 8 às 13 horas. O serviço será prestado à população nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Benfica, CRAS Murinin e Igreja Presbiteriana e nas Unidades Saúde da Família (USF) Maguari e Santos Dumont. Após o sábado (26), a vacinação será retomada na quinta-feira (3).

Santa Bárbara e Santa Izabel

No Município de Santa Bárbara do Pará, a vacinação contra a covid-19 retornará na terça-feira (1º). Em Santa Izabel do Pará, o retorno desse serviço ocorrerá na quinta-feira (3).

Ananindeua retomará calendário de vacinação na quinta (3) e sexta (4)

A vacinação contra a covid-19 será retomada no Município de Ananindeua na quinta-feira (3) e na sexta-feira (4), em virtude do Carnaval. A imunização será retomada das 8 às 12h30, com aplicação da primeira dose Coronavac para pessoas com 6 anos ou mais; primeira dose Pfizer para crianças de 5 anos completos, imunossuprimidas ou não. A segunda dose Coronavac será destinada a pessoas com 18 anos ou mais que tenham o intervalo de 28 dias após a primeira dose; a segunda dose Astrazeneca será aplicada em pessoas com 18 anos ou mais que estejam com a segunda dose em atraso.

A terceira dose será destinada para pessoas que tenham intervalo de 4 meses completos, após a aplicação da segunda dose. O imunizante será da Astrazeneca, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores, como informa a Prefeitura Municipal.

No momento da vacinação da primeira dose, é preciso apresentar os documentos RG, CPF ou Cartão SUS. Já para a segunda, terceira ou quarta dose são: RG, CPF ou Cartão SUS e o Cartão de vacinação.

Locais de vacinação em Ananindeua:

UBS Ana Maria Moraes / UBS Carnaúba / UBS Cidade Nova 4 / UBS Águas Brancas / UBS Aurá / UBS Ananindeua Centro / UBS Cristo Redentor/ UBS Guajará 1 / UBS Distrito Industrial / UBS Paulo Frota / UBS Cidade Nova 6 / UBS Warislândia / UBS Nova Zelândia / UBS Jaderlândia / UBS Coqueiro / UBS Ariri / UBS Una / UBS Jardim Nova Vida / UBS PAAR / UBS Roraima-Amapá/ UBS Icuí / UBS Park Laguna/UBS Curuçambá Rural/ UBS Águas Lindas/ UBS Júlia Seffer/ UBS Guanabara .

Confira os locais e horários da vacinação em Belém:

>> Pontos de Vacinação nos shoppings para adultos e crianças (Sábado, 26, das 10h às 19h, e domingo, 27, das 12h às 19h. No dia 02 de março a vacinação acontece nestes espaços das 12h às 19h):

Shopping Boulevard, estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto; Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivos pelo acesso do condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rod. dos Trabalhadores (acesso G); IT Center, Av. Senador Lemos, 3153, bairro da Sacramenta (este ponto, no domingo, funcionará das 09:00hs às 15:00hs); Parque Shopping – Hall de entrada, Av. Augusto Montenegro, 4300, Parque Verde; Shopping João Alfredo, rua Conselheiro João Alfredo n°236, Campina (este ponto funcionará apenas no sábado, 12, das 9h às 16h); Shopping Pátio Belém, 3º piso, travessa Padre Eutíquio, 1078, Batista Campos.

Pontos de Vacinação nos hospitais apenas para adultos (Sábado, dia 26, das 9h às 13h):