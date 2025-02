Grande Belém receberá ação de plantio de mudas de samaúma em comunidades ribeirinhas e quilombolas

Belém e Ananindeua receberão uma ação de plantio de mudas de samaúmas a partir da próxima segunda-feira (24). A iniciativa, que segue até a quarta-feira (27) em diversos bairros da Grande Belém, é realizada pelo Instituto Amigos da Floresta Amazônica (Asflora). As mudas que serão plantadas foram obtidas a partir das sementes coletadas da samaúma que ficava localizada às margens da praça Santuário, em Nazaré, e que caiu em 2023.

Para realizar o plantio, o Asflora convidou o ambientalista e fotógrafo, Mário Barila. As ações de plantio da próxima semana terão a participação das crianças das escolas das comunidades ribeirinhas e quilombolas de Ananindeua, e dos arredores da Ilha de Cotijuba. A Aflora dispõe de 24 mudas dessa árvore prontas para serem plantadas e duas mudas já foram plantadas no Parque Zoobotânico Mangal das Garças.

Livro

Toda a jornada para dar vida às novas samaúmas e a realidade das comunidades ribeirinhas que dependem dos recursos naturais serão retratadas e publicadas no livro do fotógrafo sobre a Amazônia, dentro do Projeto Brasil Vivo. Também serão realizadas palestras em São Paulo e no Amazonas sobre a importância da preservação da maior floresta tropical do planeta, além de exposição fotográfica de Barila em São Paulo e em Belém.

O Projeto Brasil Vivo, já aprovado pelo Programa Nacional de Incentivo à Cultura, está em fase captação de recursos. “O apoio de parceiros será fundamental para o sucesso do projeto. Assim, estamos abertos para quem quiser contribuir com a causa e participar dessa linda iniciativa”, afirma Barila.

Projeto Água Vida

Criado em 2014, pelo fotógrafo e ambientalista Mário Barila, a iniciativa tem como objetivo desenvolver e realizar ações em prol da preservação e educação ambiental, além de resgate de cidadania, destacando a importância vital da água para a vida do planeta. As ações são financiadas com a venda de suas fotos e doações de parceiros.

Cronograma de plantio

24/02/25

Horário: 08:00 às 09:30

Público: 60 crianças do maternal (2 a 5 anos)

Escola: Eco UEI Ana Mariada Silva

Responsável: Helena Silva

Local do plantio: Final da linha do Icuí Guajará, Ananindeua, Pará.

25/02/25

Horário: 09:00 às 12:00

Público: 20 pessoas da comunidade e ciclistas

Comunidade: Vila de Caraparu, Vila do Feijoal, Vila do Sena, Quilombo da Santíssima Trindade e Comunidade Maravilha.

Responsável: Júlio Meyer

Local do plantio: Municípios de Santa Izabel do Pará e Benevides.

26/02/25

Horário: 09:00 às 12:00

Público: 10 mulheres da comunidade

Comunidade: Seringal, Ilha de Cotijuba

Responsável: Karolina Silva

Local do plantio: Sítio da Judite