Grande Belém prossegue com calendário de vacinação nesta quinta-feira

A quinta-feira (16) será de aplicação de imunizantes contra a covid-19 em municípios da Região Metropolitana de Belém.Em Ananindeua, a Prefeitura informa que, nesta quinta-feira (16), seguirá vacinando com a primeira dose o grupo de remanescentes. Nesta quinta, o público-alvo são pessoas com 34, 35 e 36 anos completos. São oito pontos de vacinação e o horário de funcionamento é das 8h às 13h.

Como a gestão municipal comunica, a divulgação do calendário vacinal com o chamamento do público alvo sempre ocorre à medida que novas doses chegam ao município.

No período de janeiro até o momento, 476.241 mil doses já foram aplicadas na população, sendo 295.670 mil pessoas já tomaram a primeira dose (D1) e 180.571 mil completaram o esquema vacinal, recebendo também a segunda dose (D2) do imunizante.

Benevides

A vacinação contra a covid-19 no Município de Benevides até esta sexta-feira (17) tem como público-alvo adolescentes de 12 a 15 anos com ou sem comorbidades. Nesta quinta-feira (16), a imunização se dará de 8h às 13horas, como repassa a gestão municipal.

Para vacinar, o adolescente precisa apresentar documento de identificação e comprovante de residência, e é necessário estar acompanhado de um responsável. Também estão sendo aplicadas as doses reforço dos imunizantes Astrazeneca e Coronavac. Os locais de vacinação são Ginásio Nagibão e CRAS Murinin.

Santa Bárbara do Pará

A aplicação da segunda dose da vacina contra o coronavírus, no Município de Santa Bárbara do Pará, prosseguirá nesta quinta-feira (16). A Prefeitura informa que até esta sexta-feira (17) vai aplicar a segunda dose da Pfizer para todos aqueles que tomaram no dia 19 de junho.

O atendimento será feito em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, sempre de 8h30 até as 12h30. A Prefeitura reforça a necessidade de se completar o esquema vacinal para garantir proteção contra o vírus.

Santa Izabel do Pará

Prossegue no município de Santa Izabel do Pará, nesta quinta-feira (15), a aplicação da 1ª. 2ª e 3ª doses anticovid. Como parte da programação iniciada na segunda-feira (13), o município realiza a aplicação a 3ª dose para idosos de 70 anos ou mais (6 meses após a 2ª dose), a aplicação de 2ª dose da Astrazeneca e da CoronaVac para quem estiver no prazo e a repescagem para pessoas acima de 12 anos de idade, sejam adolescentes, jovens, adultos e idosos que ainda não se vacinaram.

A vacinação ocorre no Centro de Saúde de Santa Izabel (CESP), no horário de 14 às 17h. A prefeitura orienta que, nesta semana, os idosos só podem receber a 3ª dose se houver pelo menos 6 meses de aplicação da 2ª dose da Astrazeneca ou CoronaVac, com a apresentação da Carteira de Vacinação. Ou seja, só quem recebeu a 2ª dose até o dia 17 de março pode receber a 3ª dose nesta programação. Para receber a vacinação de 1ª dose, o cidadão precisa ter pelo menos 12 anos completos até o dia 17 de setembro de 2021.

A documentação necessária é RG, CPF, Cartão SUS e Comprovante de Residência de Santa Izabel do Pará. Quem for receber a segunda dose da Astrazeneca ou da CoronaVac, só precisa da Carteira de Vacinação, RG e CPF. Será obrigatória a presença de representantes legais para a vacinação de adolescentes.

Quem for da zona rural, tem a opção de agendar a vacinação na unidade de saúde mais próxima. Pessoas de qualquer lugar do município que possuem impossibilidade ou dificuldades de locomoção devem procurar a unidade de saúde na qual são atendidas para solicitar a vacinação domiciliar.

Marituba

Em Marituba, a Prefeitura mantém a aplicação da primeira dose em adolescentes a partir de 12 anos e a imunização de adultos e pessoas idosas. A segunda dose será aplicada para quem já alcançou a data marcada na carteirinha de vacinação.

O público deve apresentar, nos locais de vacinação, os documentos: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Marituba e carteira de vacinação. Jovens com idade entre 12 e 17 anos precisam estar acompanhados de um responsável.

Locais de vacinação em Ananindeua:

1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2. UBS Paar

3. Assembleia de Deus - Maguari

4 . Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

5. UBS Jaderlândia

6. Paróquia Cristo Rei - Guanabara

7. Igreja Universal - Aurá.

8. Igreja Universal - Águas Lindas

Pontos de vacinação em Marituba:

USF União (Rua São Francisco S/N. Bairro União)

Horário: 09h às 16h.

UBS Gilson Rufino Gonçalves (Tv. Antônio Maria Brito, 10 – Bairro Decouville)

Horário: 09h às 16h.

UBS Nossa Senhora da Paz (Rua Da Divisa S/N. Bairro Nossa Sra. Da Paz)

Horário: 09h às 16h.

USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba)

Horário: 09h às 16h.

USF Betânia (Pass. Cametá S/N. Bairro Pedreirinha)

Horário: 09h às 16h.

USF Riacho Doce (Rua Dos Navegantes S/N. Riacho Doce)

Horário: 09h às 16h.

USF Manoel Paiva (Tv. Oitava, Quadra 8, 13 – Agrovila São Pedro – Bairro Decouville)

Horário: 09h às 16h.

USF São João (Rua João Marinho S/N. Bairro São João)

Horário: 09h às 16h.

USF Cristiano Cláudio Torres (Residencial Viver Melhor)

Horário: 09h às 16h.

USF José Coelho Serrão (Rua Da Sagre S/N. Bairro Boa Vista)

Horário: 09h às 16h.

USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel)

Horário: 09h às 16h.

USF São Francisco (Rua Da Cerâmica S/N. Bairro São Francisco)

Horário: 09h às 16h.

USF Adalúcio Calado (Praça Jarbas Passarinho S/N. Bairro Dom Aristides)

Horário: 09h às 16h.

USF Santa Clara (Av. Paula Roberta S/N. Bairro Santa Clara)

Horário: 09h às 16h.

Hospital Augusto Chaves (Br 316-KM12)

Horário: 18h (noite) às 06h (manhã)