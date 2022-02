Grande Belém não terá vacinação contra covid-19 na segunda (28) e terça (1ª)

A Região Metropolitana de Belém não terá vacinação contra a covid-19 nesta segunda-feira de Carnaval, 28 de fevereiro, em virtude do transcurso do feriado. No sábado (26) e no domingo (27), houve aplicação de doses de imunizantes em Belém. No entanto, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que nesta segunda-feira (28) e na terça (1º), a vacinação será suspensa. O serviço será retomado na Quarta-Feira de Cinzas (2), a partir das 12h.

No Município de Ananindeua, a vacinação será retomada na quinta-feira (3) e na sexta-feira (4), das 8 às 12h30. A 1ª dose da Coronavac será aplicada em pessoas com 6 anos de idade ou mais; 1ª dose Pfizer, para crianças de 5 anos completos, imunossuprimidas ou não; 2ª dose Coronavac, pessoas com 18 anos ou mais que tenham o intervalo de 28 dias após a 1ª dose; 2ª dose Astrazeneca, para pessoas com 18 anos ou mais que estejam com a 2ª dose em atraso; 3ª dose, pessoas que tenham intervalo de 4 meses completos, após a aplicação da 2ª dose. O imunizante será da Astrazeneca, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

Será preciso apresentar, para a 1ª dose: RG, CPF ou Cartão SUS. Já para a 2ª, 3ª ou 4ª dose são necessários: RG, CPF ou Cartão SUS e o Cartão de vacinação.

Os locais de vacinação em Ananindeua são: UBS Ana Maria Moraes / UBS Carnaúba / UBS Cidade Nova 4 / UBS Águas Brancas / UBS Aurá / UBS Ananindeua Centro / UBS Cristo Redentor/ UBS Guajará 1 / UBS Distrito Industrial / UBS Paulo Frota / UBS Cidade Nova 6 / UBS Warislândia / UBS Nova Zelândia / UBS Jaderlândia / UBS Coqueiro / UBS Ariri / UBS Una / UBS Jardim Nova Vida / UBS PAAR / UBS Roraima-Amapá/ UBS Icuí / UBS Park Laguna/UBS Curuçambá Rural/ UBS Águas Lindas/ UBS Júlia Seffer/ UBS Guanabara .

Imunização

Já em Santa Bárbara do Pará, o serviço também retornará na quarta-feira (2). Nesta data, a imunização será providenciada das 8h30 às 12 horas - 1ª dose: 5 a 11 anos: Vacina Pfizer e CoronaVac. Na quinta-feira (3), de 8h30 as 12 horas, 1ª dose: 5 a 11 anos: vacina Pfizer e Coronavac. No dia 4, sexta-feira, das 8h30 às 12 horas,1ª dose e 2ª dose: 18 e mais: vacina Coronavac; 2ª dose: 18 anos e mais: vacina Astrazeneca; 2ª dose e 3ª de reforço: vacina Pfizer.

A vacinação será realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Santa Bárbara. É necessário levar os documentos: CPF, SUS e carteira de Vacinação. Se a pessoa tiver entre 5 e 17 anos de idade, ir acompanhada dos pais ou com o termo de consentimento assinado pelo responsável (levar documento com foto). A Prefeitura orienta que a aplicação da 3ª dose (dose de reforço), acima de 18 anos, será para todos os que já tomaram a 2ª dose em um intervalo de 4 meses.

No Município de Marituba, o retorno da imunização está programado para a quinta-feira (3), após programação desenvolvida no sábado (26), com o “Carna Vacina Kids” focado no público infantil.

Benevides teve programação de vacinação contra covid-19 no sábado (26). O serviço somente voltará a ser realizado neste município a partir de quinta-feira (3). Em Santa Izabel do Pará, o retorno da vacinação se dará na quinta-feira (3). As programações de vacinação serão todas detalhadas pelos municípios nos próximos dias.