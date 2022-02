Grande Belém mantém vacinação contra covid-19 nesta segunda (14)

A vacinação da população de municípios da Região Metropolitana de Belém, entre crianças, adolescentes e adultos, terá continuidade nesta segunda-feira (14). As ações de imunização já foram programadas para os municípios de Belém, Ananindeua, Santa Bárbara, Marituba e Santa Izabel do Pará.

Em Belém, a vacinação nesta segunda integra programação definida pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) até esta sexta-feira (18). Assim, quem ainda não recebeu a 1ª ou a 2ª dose da vacina pode comparecer aos pontos de vacinação, bem com os cidadãos que foram vacinados com a 2ª dose até outubro e que ainda não receberam a 2ª dose.

A Sesma informa que para as pessoas com idade acima de 12 anos, a vacina está disponível em 67 pontos de imunização, sempre no horário das 9 às 17h, exceto os que funcionam nos shopping centers, nos quais o horário vai das 10 às 19h; na Faculdade Cosmopolita, que atende de 9 as 13h; e no shopping João Alfredo, aberto das 9 às 18h.

Nos locais de vacinação, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Em caso de 2ª ou 3ª dose, deve ser apresentado também o cartão de vacinação de Belém. A 3ª dose só está liberada para pessoas a partir dos 18 anos.

Crianças

A vacinação para crianças de 5 a 11 anos ocorre em 10 pontos específicos para atendimento deste público. A Sesma aplica, atualmente, a 1ª dose da vacina Coronavac para crianças nascidas de 2010 a 2016 (com 6 anos completos) e a 1ª dose da Pfizer pediátrica para crianças nascidas de 2010 a 2017 (com 5 anos completos). No caso de meninos e meninas, o responsável legal deve apresentar CPF para registro. Caso a criança tenha CPF e identidade, os documentos também devem ser apresentados.

Continua a aplicação da 4ª dose aos imunossuprimidos acima de 18 anos que já tomaram as três doses da vacina. É necessário ter tomado a 3ª dose há, pelo menos, quatro meses. É preciso, também, apresentar RG, CPF, comprovante de residência, além de uma cópia do laudo, atestado ou receita médica que comprove alto grau de imunossupressão. Este documento ficará retido no ponto de vacinação. Os pontos de vacinação em Belém podem ser conferidos em: https://agenciabelem.com.br/Noticia/223518/vacinacao-contra-covid-19-segue-nesta-semana-na-capital

Ananindeua

A Prefeitura de Ananindeua tem programação de vacinação de crianças, jovens e adultos de segunda (14) até sexta-feira (18), sempre das 8 às 12h30. As pessoas com 6 anos de idade ou mais receberão a 1ª dose da Coronavac, e a 1ª dose da Pfizer será destinada a crianças de 5 anos completos, imunossuprimidas ou não. A 2ª dose da Coronavac será aplicada em pessoas com 18 anos ou mais que tenham o intervalo de 28 dias após a 1ª dose.

A 2ª dose da Astrazeneca será destinada a pessoas com 18 anos ou mais que estejam com a 2ª dose em atraso. Já a 3ª dose será aplicada em pessoas que tenham intervalo de quatro meses completos após a aplicação da 2ª dose. O imunizante será da Astrazeneca, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

Os documentos necessários para a 1ª dose são: RG, CPF ou Cartão SUS. Já para a 2ª, 3ª ou 4ª dose são: RG, CPF ou Cartão SUS e o Cartão de vacinação.

Santa Bárbara

A vacinação em Santa Bárbara do Pará seguirá de segunda-feira (14) até a quinta (17), em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município, sempre de 8h30 as 12h. Ao todo, 13 locais de imunização funcionarão ao longo da semana.

Nesta segunda-feira (14), crianças de 5 a 11 anos de idade serão vacinadas com a 1ª dose da vacina Pfizer Pediátrica. Na terça (15), esse mesmo público alvo será atendido com a 1ª dose da Pfizer Pediátrica.

Já na quarta-feira (16), a 1ª dose da vacina Coronavac será destinada a crianças de 6 a 11 anos de idade. As crianças de 6 a 11 anos de idade também receberão a 1ª dose da Coronavac na quinta-feira (17).

Para se vacinar, é preciso levar os documentos: CPF, SUS e Carteira de Vacinação. A criança de 05 a 11 anos deverá ser acompanhada do seu responsável legal (levar documento com foto).

Marituba

No Município de Marituba, a vacinação de crianças e adultos prosseguirá de segunda (14) a sexta-feira (18). A vacinação pediátrica conta com aplicação da 1ª dose em crianças de 5 a 11 anos completos com ou sem deficiência permanente ou comorbidade.

A 1ª dose para jovens e adultos será destinada para pessoas a partir dos 12 anos completos; a 2ª dose, para quem recebeu a 1ª dose até 17 de janeiro de 2022; a 3ª dose ou dose de reforço será aplicada em pessoas a partir dos 18 anos completos e com quatro meses da aplicação da 2ª dose.

A 3ª dose ou dose adicional para imunocomprometidos: para pessoas que estejam imunocomprometidas com 28 dias da aplicação da 2ª dose. A 4ª dose será destinada a todos os indivíduos imunocomprometidos acima de 18 anos de idade que receberam três doses no esquema primário (duas doses e uma dose adicional), que deverá ser administrada a partir de quatro meses.

Santa Izabel

Cidadãos de 12 anos de idade em diante no Município de Santa Izabel do Pará vão dispor nesta segunda-feira (14) do serviço de vacinação contra a covid–19, a cargo da Prefeitura Municipal. Das 8 às 12h, a imunização será realizada nas unidades Santa Rita de Cássia, Jardim Miraí e São Raimundo. A programação de vacinação de crianças na semana será divulgada em breve.

A 1ª dose será aplicada em pessoas de 12 anos de idade a mais. A 2ª dose Pfizer, Coronavac a Astrazeneca será destinada a todos cidadãos que estão no período dessa vacinação. A 3ª dose (de reforço) será aplicada em maiores de 18 anos de idade com quatro meses da 2ª dose. A 2ª dose da Janssen será aplicada às sextas-feiras pela manhã, no Jardim das Acácias. Para se vacinar, a pessoa deve levar RG, CPF, Cartão SUS e Comprovante de Residência.