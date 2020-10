Grande Belém já sente os efeitos da chegada do inverno amazônico

Somente na tarde desta segunda-feira (19), choveu duas vezes na Grande Belém, inclusive, com ventos e trovões. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), já se trata da chegada do chamado inverno amazônico, ainda não com toda a sua intensidade, mas já anunciando que o mês de dezembro, quando geralmente começa temporada de chuvas fortes, será muito chuvoso e a partir de janeiro as chuvas deverão ser com até 48 horas de duração. Moradores de áreas sujeitas a situações de alagamento devem ficar em alerta para a preservação do imóvel e outros bens

A informação foi prestada à Redação Integrada de O Liberal pelo diretor do 2º Distrito de Meteorologia (2º Disme) do Inme, José Raimundo Sousa, nesta segunda-feira (19). “A tendência é que a partir de agora é aumentar a frequência e a intensidade das chuvas. Já aumentou a nebulosidade, e a temperatura diminuiu; não é mais aquele calor se verificou em julho, agosto e até 15 de setembro, quando a temperatura havia chegado até 37.2 ºC na Grande Belém, a maior neste ano. Então, as chuvas vão ultrapassar em muito a média histórica de outubro na Grande Belém. Na semana passada, se atingiu essa média histórica de 30 anos, de 128 milímetros”, destacou José Raimundo. O mês de outubro deverá fechar com um índice pluviométrico na faixa dos 200 milímetros, como prevê o Inmet.

A temperatura baixou na Grande Belém, com a máxima situando-se entre 33 a 35ºC e a mínima, entre 22.5 a 24ºC. O cenário de mudanças no clima e temperatura ocorre em todo o Estado, com exceção de uma parte do Nordeste Paraense. O fenômeno oceânico-atmosférico El Niña contriu em grande parte para a incidência das chuvas fortes. Até chuvas com granizo já foram identificadas no Pará neste período de 2020.