Grande Belém começa a semana com vacinação anticovid-19 para vários grupos

Nesta segunda-feira (18), começa mais uma semana de vacinação contra a covid-19 na Região Metropolitana de Belém. Repescagens de 1ª dose, complemento com 2ª dose e reforço para alguns grupos estão na lista. Confira a agenda de cada cidade e não perca a chance de ser imunizado!

Belém

A Prefeitura de Belém disponibiliza hoje a 2ª dose da Pfizer para pessoas nascidas em 1997 e 1998. É necessário apresentar RG, CPF e o cartão de vacinação. Das 9h às 17h, em 23 pontos espalhados pela capital. A agenda completa da imunização em Belém está disponível AQUI.

Veja onde se vacinar:

1. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Avenida Visconde de Souza Franco, 776, Reduto;

2. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, Marco;

3. Castanheira Shopping Center. Rodovia BR-316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural;

4. Escola de Enfermagem da Uepa. Avenida José Bonifácio, nº 1289, Guamá;

5. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia;

6. Fibra. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, Nazaré;

7. Funbosque. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

8. Ginásio do CCBS-Uepa, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

9. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro Mangueirão;

10. Icoaraci. Assembleia de Deus, Templo Monte Tabor, Avenida Augusto Montenegro, 838 – Agulha.

11. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Travessa dos Andradas, 1110, Ponta Grossa;

12. Icoaraci. Sest-Senat. Avenida Augusto Montenegro, 765, Águas Negras

13. IFPA Campus Belém - Avenida Almirante Barroso, 1155, Marco

14. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé-Miri, esquina com 25 de Junho, Guamá;

15. IT Center. Avenida Senador Lemos, 3153, Sacramenta;

16. Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, Rua Rodrigues Pinajé, 998;

17. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins. Rua Lalor Mota, 551, Carananduba;

18. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

19. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358;

20. Uepa CCSE: Universidade do Estado do Pará - Centro de Ciências Sociais e Educação. Rua do Una, n° 156

21. Unama. Avenida Alcindo Cacela, nº 287;

22. Unifamaz. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto;

23. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA - Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá.

Ananindeua

Em Ananindeua, a segunda-feira será exclusiva para aplicação de 2ª dose da Pfizer. O público-alvo é formado por jovens de 27 a 29 anos sem comorbidades. Das 8h30 às 13h30, em nove pontos. A agenda vacinal desta semana de Ananindeua está disponível AQUI.

Locais: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Igreja Universal - Aurá; Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8; Igreja Universal - Águas Lindas; Assembleia de Deus - Maguari; Paróquia Cristo Rei – Guanabara; e UBS Paar.

Marituba

Marituba começa a aplicar nesta semana a 3ª dose em profissionais da saúde. Desta segunda (18) até sexta (22), das 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp); e desta segunda (18) a domingo (24), das 18h às 6h do dia seguinte, no Hospital Augusto Chaves.

Além disso, Marituba aplica nesta semana a 2ª dose (Pfizer e Astrazeneca) em quem foi vacinado até 18 de agosto e a 3ª dose em transplantados, imunossuprimidos e idosos com 60 anos ou mais.

Nesta segunda, será em horários variados, na UBS Gilson Rufino Gonçalves, UBS Nossa Senhora da Paz, Unidades de Saúde da Família (USF) e Hospital Augusto Chaves. E na vacinação itinerante, das 18h às 21h, na avenida Paula Roberta S/N, em frente à USF Santa Clara, Bairro Santa Clara.

Benevides

Benevides segue nesta segunda com três calendários vacinais: 1ª dose para quem tem 12 anos ou mais; 2ª dose da Pfizer, Astrazeneca e Coronavac para quem está no prazo; e 3ª dose para idosos com 60 anos ou mais. Das 8h às 13h, na UBS Benfica, Cras Murinin e Ginásio Nagibão.

Santa Izabel

Em Santa Izabel do Pará, desta segunda (18) até quinta (21), haverá imunização para vários grupos. No Centro de Saúde (Cesp): 1ª dose para quem tem 12 anos ou mais; e 2ª dose da Pfizer para quem foi vacinado de 10 a 19 de agosto (antecipação da 2ª dose) e para todos aqueles que estão no prazo.

Na unidade da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Divinéia: 3ª dose para profissionais da saúde e idosos de 65 anos ou mais.

Santa Bárbara do Pará não divulgou como será a vacinação desta semana.