Grande Belém celebra São Sebastião com missas, procissões e círios em diferentes localidades
Programação religiosa ocorre na Sacramenta, em Icoaraci e no município de Santa Bárbara do Pará, reunindo fiéis até 25 de janeiro
A Igreja Católica celebra no dia 20 de janeiro São Sebastião, Santo Mártir e defensor da Igreja, e, na Arquidiocese de Belém, a data é marcada por uma intensa programação religiosa em diferentes localidades da Região Metropolitana. As homenagens ao padroeiro acontecem no bairro da Sacramenta, no distrito de Icoaraci e no município de Santa Bárbara do Pará, com novenas, missas, procissões, círio e atividades culturais.
Na Paróquia São Sebastião, localizada na avenida Senador Lemos, nº 3880, no bairro da Sacramenta, a festividade ocorre até 20 de janeiro, com o tema “São Sebastião, exemplo de humildade e serviço”. A programação diária inclui novena às 18h e missa às 19h, celebradas por padres convidados. A partir do dia 17, também haverá programação cultural.
No Dia de São Sebastião, terça-feira (20), as atividades na paróquia da Sacramenta começam às 7h, com missa presidida pelo Monsenhor Agostinho Cruz, Vigário Geral da Arquidiocese de Belém. Após a celebração, será realizada uma carreata pelas ruas do bairro, com saída da igreja matriz pela avenida Senador Lemos, passando pela passagem Vila Nova, Pedro Álvares Cabral, passagem Mucajá, passagem 3 de Outubro, avenida Dr. Freitas, avenida Pedro Miranda, Perebebuí, rua Nova e retornando à Senador Lemos.
Ao longo do dia, a paróquia permanecerá aberta à visitação. Às 12h, será celebrada missa presidida pelo Cônego Roberto Cavalli, reitor do Seminário São Pio X, com concelebração dos padres da Região Episcopal Santa Cruz. Às 13h, haverá novena do padroeiro. O encerramento da festividade ocorre às 19h, com Missa Solene presidida por Dom Julio Endi Akamine, arcebispo de Belém, seguida da Procissão Luminosa pelo entorno da paróquia, com percurso pela avenida Senador Lemos, passagem São Sebastião, travessa Alferes Costa e retorno à igreja.
Santa Bárbara
No município de Santa Bárbara do Pará, a Paróquia Santa Bárbara, situada na rua Fernando Ferrari, nº 479, no Centro, também realiza uma extensa programação em honra a São Sebastião. A festividade acontece de 17 a 25 de janeiro e culmina na 95ª edição do Círio de São Sebastião, que neste ano traz como tema “São Sebastião, ensina-nos amar a Deus assim como tu amou”. Durante o período, as missas ocorrem diariamente às 19h, com padres convidados, seguidas de programação cultural. No dia 20, dedicado ao padroeiro, haverá missas às 8h30 e às 19h.
O ponto alto da festividade em Santa Bárbara será no domingo (25), com a realização do 95º Círio de São Sebastião. A procissão sairá às 8h da Capela Santa Bárbara e percorrerá diversas vias do município, incluindo as ruas São Sebastião, Miguel Elias, Carvalho Braga, Éder Cardoso, Didi Colares, Marina Tamer, além da avenida Antônio Lisboa, rua Fernando Ferrari, avenida Presidente Vargas, rua Raimundo Souza e avenida Raimundo Vera Cruz, até a Igreja Matriz. Na chegada, será celebrada missa presidida pelo pároco, padre Evandro Fonseca. À noite, às 19h, ocorre a missa de encerramento da festividade, seguida de programação cultural.
Icoaraci
Já no distrito de Icoaraci, a Igreja São Sebastião, localizada na Orla de Icoaraci, e pertencente ao Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças, realiza a festividade entre os dias 17 e 20 de janeiro, com o tema “São Sebastião, discípulo de Cristo”. A programação inclui louvores às 17h30, missas às 19h e atividades culturais. No dia 20, a celebração começa às 18h, com a procissão da imagem de São Sebastião, saindo da Igreja Matriz de Icoaraci em direção à igreja do padroeiro, na rua Siqueira Mendes, nº 2, no bairro do Cruzeiro. Na chegada, será celebrada a Missa Solene, presidida pelo padre Maurício Henrique.
Confira a programação da Festividade de São Sebastião na Grande Belém:
Paróquia São Sebastião — Sacramenta (Belém)
Endereço: Av. Senador Lemos, nº 3880
Período: 12 a 20 de janeiro
Tema: “São Sebastião, exemplo de humildade e serviço”
Programação geral
18h — Novena
19h — Missa (padres convidados)
A partir de 17/01 — Programação cultural
️Dia 20/01 — Dia de São Sebastião
7h — Missa
Presidência: Mons. Agostinho Cruz (Vigário Geral da Arquidiocese)
Após a missa — Carreata
Percurso: Av. Senador Lemos → Pass. Vila Nova → Pedro Álvares Cabral → Pass. Mucajá → Pass. 3 de Outubro → Av. Dr. Freitas → Av. Pedro Miranda → Perebebuí → Rua Nova → Av. Senador Lemos (retorno)
12h — Missa
Presidência: Cônego Roberto Cavalli (Reitor do Seminário São Pio X)
Concelebração: Padres da Região Episcopal Santa Cruz
13h — Novena do Padroeiro
19h — Missa Solene
Presidência: Dom Julio Endi Akamine (Arcebispo de Belém)
Após a missa — Procissão Luminosa
Percurso: Av. Senador Lemos → Pass. São Sebastião → Tv. Alferes Costa → Av. Senador Lemos (retorno)
Paróquia Santa Bárbara — Santa Bárbara do Pará
Endereço: Rua Fernando Ferrari, nº 479 — Centro
Período: 17 a 25 de janeiro
Tema: “São Sebastião, ensina-nos amar a Deus assim como tu amou”
Programação geral
19h — Missas (padres convidados)
Após as missas — Programação cultural
️Dia 20/01 — Dia do Padroeiro
8h30 — Missa
19h — Missa
️ Dia 25/01 — 95ª edição do Círio de São Sebastião
8h — Saída do Círio (Capela Santa Bárbara)
Percurso: Rua São Sebastião → Rua Miguel Elias → Rua Carvalho Braga → Rua Éder Cardoso → Rua Didi Colares → Rua Marina Tamer → Rua Carvalho Braga → Adjacente à PA → Av. Antônio Lisboa → Rua Fernando Ferrari → Av. Presidente Vargas → Rua Raimundo Souza → Av. Raimundo Vera Cruz → Igreja Matriz
Chegada — Missa
Presidência: Padre Evandro Fonseca (pároco)
19h — Missa de Encerramento
Após: Programação cultural
Igreja São Sebastião — Orla de Icoaraci
Endereço: Rua Siqueira Mendes, nº 2 — Cruzeiro (Icoaraci)
Vinculação: Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças
Período: 17 a 20 de janeiro
Tema: “São Sebastião, discípulo de Cristo”
Programação geral
17h30 — Louvores
19h — Missas
Após — Programação cultural
️Dia 20/01 — Procissão e Missa Solene
18h — Procissão da Imagem de São Sebastião
Saída: Igreja Matriz de Icoaraci
Destino: Igreja São Sebastião (Orla de Icoaraci)
Chegada — Missa Solene
Presidência: Padre Maurício Henrique
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA