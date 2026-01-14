Grande Belém celebra São Sebastião com missas, procissões e círios em diferentes localidades

A Igreja Católica celebra no dia 20 de janeiro São Sebastião, Santo Mártir e defensor da Igreja, e, na Arquidiocese de Belém, a data é marcada por uma intensa programação religiosa em diferentes localidades da Região Metropolitana. As homenagens ao padroeiro acontecem no bairro da Sacramenta, no distrito de Icoaraci e no município de Santa Bárbara do Pará, com novenas, missas, procissões, círio e atividades culturais.

Na Paróquia São Sebastião, localizada na avenida Senador Lemos, nº 3880, no bairro da Sacramenta, a festividade ocorre até 20 de janeiro, com o tema “São Sebastião, exemplo de humildade e serviço”. A programação diária inclui novena às 18h e missa às 19h, celebradas por padres convidados. A partir do dia 17, também haverá programação cultural.

No Dia de São Sebastião, terça-feira (20), as atividades na paróquia da Sacramenta começam às 7h, com missa presidida pelo Monsenhor Agostinho Cruz, Vigário Geral da Arquidiocese de Belém. Após a celebração, será realizada uma carreata pelas ruas do bairro, com saída da igreja matriz pela avenida Senador Lemos, passando pela passagem Vila Nova, Pedro Álvares Cabral, passagem Mucajá, passagem 3 de Outubro, avenida Dr. Freitas, avenida Pedro Miranda, Perebebuí, rua Nova e retornando à Senador Lemos.

Ao longo do dia, a paróquia permanecerá aberta à visitação. Às 12h, será celebrada missa presidida pelo Cônego Roberto Cavalli, reitor do Seminário São Pio X, com concelebração dos padres da Região Episcopal Santa Cruz. Às 13h, haverá novena do padroeiro. O encerramento da festividade ocorre às 19h, com Missa Solene presidida por Dom Julio Endi Akamine, arcebispo de Belém, seguida da Procissão Luminosa pelo entorno da paróquia, com percurso pela avenida Senador Lemos, passagem São Sebastião, travessa Alferes Costa e retorno à igreja.

Santa Bárbara

No município de Santa Bárbara do Pará, a Paróquia Santa Bárbara, situada na rua Fernando Ferrari, nº 479, no Centro, também realiza uma extensa programação em honra a São Sebastião. A festividade acontece de 17 a 25 de janeiro e culmina na 95ª edição do Círio de São Sebastião, que neste ano traz como tema “São Sebastião, ensina-nos amar a Deus assim como tu amou”. Durante o período, as missas ocorrem diariamente às 19h, com padres convidados, seguidas de programação cultural. No dia 20, dedicado ao padroeiro, haverá missas às 8h30 e às 19h.

O ponto alto da festividade em Santa Bárbara será no domingo (25), com a realização do 95º Círio de São Sebastião. A procissão sairá às 8h da Capela Santa Bárbara e percorrerá diversas vias do município, incluindo as ruas São Sebastião, Miguel Elias, Carvalho Braga, Éder Cardoso, Didi Colares, Marina Tamer, além da avenida Antônio Lisboa, rua Fernando Ferrari, avenida Presidente Vargas, rua Raimundo Souza e avenida Raimundo Vera Cruz, até a Igreja Matriz. Na chegada, será celebrada missa presidida pelo pároco, padre Evandro Fonseca. À noite, às 19h, ocorre a missa de encerramento da festividade, seguida de programação cultural.

Icoaraci

Já no distrito de Icoaraci, a Igreja São Sebastião, localizada na Orla de Icoaraci, e pertencente ao Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças, realiza a festividade entre os dias 17 e 20 de janeiro, com o tema “São Sebastião, discípulo de Cristo”. A programação inclui louvores às 17h30, missas às 19h e atividades culturais. No dia 20, a celebração começa às 18h, com a procissão da imagem de São Sebastião, saindo da Igreja Matriz de Icoaraci em direção à igreja do padroeiro, na rua Siqueira Mendes, nº 2, no bairro do Cruzeiro. Na chegada, será celebrada a Missa Solene, presidida pelo padre Maurício Henrique.

Confira a programação da Festividade de São Sebastião na Grande Belém:

Paróquia São Sebastião — Sacramenta (Belém)

Endereço: Av. Senador Lemos, nº 3880

Período: 12 a 20 de janeiro

Tema: “São Sebastião, exemplo de humildade e serviço”

Programação geral

18h — Novena

19h — Missa (padres convidados)

A partir de 17/01 — Programação cultural

️Dia 20/01 — Dia de São Sebastião

7h — Missa

Presidência: Mons. Agostinho Cruz (Vigário Geral da Arquidiocese)

Após a missa — Carreata

Percurso: Av. Senador Lemos → Pass. Vila Nova → Pedro Álvares Cabral → Pass. Mucajá → Pass. 3 de Outubro → Av. Dr. Freitas → Av. Pedro Miranda → Perebebuí → Rua Nova → Av. Senador Lemos (retorno)

12h — Missa

Presidência: Cônego Roberto Cavalli (Reitor do Seminário São Pio X)

Concelebração: Padres da Região Episcopal Santa Cruz

13h — Novena do Padroeiro

19h — Missa Solene

Presidência: Dom Julio Endi Akamine (Arcebispo de Belém)

Após a missa — Procissão Luminosa

Percurso: Av. Senador Lemos → Pass. São Sebastião → Tv. Alferes Costa → Av. Senador Lemos (retorno)

Paróquia Santa Bárbara — Santa Bárbara do Pará

Endereço: Rua Fernando Ferrari, nº 479 — Centro

Período: 17 a 25 de janeiro

Tema: “São Sebastião, ensina-nos amar a Deus assim como tu amou”

Programação geral

19h — Missas (padres convidados)

Após as missas — Programação cultural

️Dia 20/01 — Dia do Padroeiro

8h30 — Missa

19h — Missa

️ Dia 25/01 — 95ª edição do Círio de São Sebastião

8h — Saída do Círio (Capela Santa Bárbara)

Percurso: Rua São Sebastião → Rua Miguel Elias → Rua Carvalho Braga → Rua Éder Cardoso → Rua Didi Colares → Rua Marina Tamer → Rua Carvalho Braga → Adjacente à PA → Av. Antônio Lisboa → Rua Fernando Ferrari → Av. Presidente Vargas → Rua Raimundo Souza → Av. Raimundo Vera Cruz → Igreja Matriz

Chegada — Missa

Presidência: Padre Evandro Fonseca (pároco)

19h — Missa de Encerramento

Após: Programação cultural

Igreja São Sebastião — Orla de Icoaraci

Endereço: Rua Siqueira Mendes, nº 2 — Cruzeiro (Icoaraci)

Vinculação: Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças

Período: 17 a 20 de janeiro

Tema: “São Sebastião, discípulo de Cristo”

Programação geral

17h30 — Louvores

19h — Missas

Após — Programação cultural

️Dia 20/01 — Procissão e Missa Solene

18h — Procissão da Imagem de São Sebastião

Saída: Igreja Matriz de Icoaraci

Destino: Igreja São Sebastião (Orla de Icoaraci)

Chegada — Missa Solene

Presidência: Padre Maurício Henrique