‘Nenezinho’ morre em intervenção policial em Itaituba nesta quinta-feira

Um homem identificado como Idenildo Cardoso Morais, conhecido como “Nenzinho”, morreu durante uma intervenção policial, na tarde desta quinta-feira (29), em Itaituba, no sudoeste paraense. A operação foi realizada na avenida Belém, entre as travessas Justo Chermont e Treze de Maio.

Segundo informações policiais, ele já possuía passagem por assalto e seria integrante de uma facção criminosa com atuação na região, identificada como CV, conforme informações do Giro Portal.

No momento da abordagem, o suspeito teria reagido à ação policial, o que levou os militares a efetuarem disparos, ainda de acordo com a PM. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para prestar socorro, mas o Idenildo não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Científica do Pará realizou a perícia e, posteriormente, fez a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Itaituba. Durante buscas no imóvel onde o suspeito estava, os policiais encontraram drogas, que foram apreendidas.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que o suspeito morreu no local, após intervenção policial motivada por denúncia de tráfico de drogas. Durante a abordagem, o suspeito armado reagiu à prisão tentando disparar contra os policiais.

“Com o homem foram apreendidos um revólver; dois tabletes de maconha; quatro envelopes de cocaína; duas balanças de precisão; diversos papelotes vazios; R$ 134,00 em espécie e um aparelho celular. As circunstâncias do ocorrido são apuradas pela Delegacia de Homicídios de Itaituba”, completa a PC.