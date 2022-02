Grande Belém celebra Dia de Nossa Senhora de Lourdes nesta sexta (11)

Padroeira dos enfermos, Nossa Senhora de Lourdes é homenageada pelos fiéis em Belém, Ananindeua e Marituba, na Região Metropolitana da capital paraense, sobretudo, nesta sexta-feira (11), dia dedicado à santa. As comemorações ocorrem nas igrejas consagradas à Senhora de Lourdes nesses três municípios que integram a Arquidiocese de Belém.A data de 11 de fevereiro foi escolhida por São João Paulo II em 1992 para que também fosse dedicada aos doentes. No contexto da pandemia, muita gente aproveitará para pedir e também agradecer à intercessão da santa junto a Deus pela saúde e pelos mortos. O Pará registra mais de 678 mil casos confirmados, mais de 17 mil óbitos e mais de 628 mil pacientes recupados da doença.

Na Capela de Lourdes, na avenida Governador José Malcher, 1169, no bairro de Nazaré, pertencente à Paróquia São José, a festividade começou no dia 2 e segue até esta sexta (11), com o tema “Sob o olhar de Nossa Senhora de Lourdes caminhamos com Jesus”. A programação conta com missa todos os dias, sempre às 18h, com transmissão pelas redes sociais: ' https://www.facebook.com/capelinhadelourdes

Neste dia da santa padroeira (11), serão celebradas missas com Bênção dos Idosos às 6h30, presidida pelo cônego Antônio Beltrão, chanceler da Arquidiocese. Já às 9h, a celebração com Unção dos Enfermos será presidida por dom Teodoro Mendes Tavares, Bispo de Ponta de Pedras.

A Missa dos Devotos será às 12h, celebrada pelo cônego Ronaldo Menezes, vigário episcopal da Região Santa Cruz. Às 18h, a Missa Solene será presidida por dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém. Logo depois, por volta das 19h, está prevista uma carreata após a missa com a Imagem de Nossa Senhora de Lourdes. O trajeto será pela avenida Governador José Malcher; travessa Dom Romualdo de Seixas; rua Diogo Móia; avenida Generalíssimo Deodoro, retornando para capela.

Em Ananindeua

No Município de Ananindeua, a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, na rua São Luís, 204 - Quarenta Horas, Coqueiro, segue com a festividade de 8 até esta sexta, com missa todos os dias às 19h. O tema deste ano é “Debaixo de Vosso Manto, acolhei e protegei-nos, para que sejamos mensageiros de Esperança e Vida Nova”.

Nesta sexta-feira (11), a paróquia ficará aberta à visitação ao longo do dia. Também haverá terço às 7h, seguindo adoração ao Santíssimo Sacramento até às 18h. A Missa Solene será às 19h, presidida pelo novo pároco, o padre José de Paulo Viana. A programação será trasmitida pelas redes sociais da Paroquia https://www.facebook.com/lourdes40horas

Marituba

Em Marituba, na Comunidade Nossa Senhora de Lourdes, na rua Assis Dória, 1157, no bairro Pedreirinha, como parte da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, a festividade transcorrerá até domingo (13), com tema “Maria, fonte de fé e esperança” e terá terço às 19h e missa às 19h30. No Dia de Nossa Senhora de Lourdes, será celebrada Missa Solene às 19h30 e, em seguidam, programação cultural.

Toda programação será trasmitida pelas redes sociais da Paroquia Nossa Senhora de Nazaré https://www.facebook.com/nazaremarituba/ . Todas as celebrações nas paróquias regem os cuidados previstos nas orientações pelas autoridades sanitárias e orientações da Arquidiocese de Belém.