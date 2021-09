Grande Belém segue com a vacinação anticovid-19 nesta terça; confira a agenda

Nesta terça-feira (14), todos os municípios da Região Metropolitana de Belém executam calendário de vacinação contra a covid-19. Confira como fica a agenda em cada cidade e não perca a oportunidade de ser vacinado!

Belém

Nascidos de 1992 a 2002 que ainda não tomaram a 1ª dose da vacina anticovid-19 ganham uma nova chance de imunização nesta terça, em Belém. São jovens de 19 a 29 anos completos ou a completar neste ano, sem comorbidades. O novo calendário de repescagem foi anunciado na tarde de ontem, pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Das 9h às 17h, com a apresentação de RG, CPF e comprovante de residência. Dessa vez, a Sesma disponibilizou 25 pontos de vacinação. Na lista não apareceu apenas a Embarcação Aviso Auxiliar Breves, na Praça Princesa Isabel, Condor, que foi ponto de vacinação nas últimas semanas.

Na segunda (13), a capital paraense realizou apenas a vacinação domiciliar de pessoas acamadas. Esses cidadãos foram cadastrados para a imunização por meio do site Belém Vacinada, onde pessoas com dificuldades de locomoção podem participar do cadastro para a aplicação da vacina.

Por enquanto, ainda não há agendamento para a retomada da vacinação dos adolescentes nem para aplicação de 2ª dose. Ao todo, até a última segunda, a Sesma já aplicou 1.469.250 doses de anticovid-19, sendo 952.258 de 1ª dose e 516.965 de 2ª dose.

Vacinação em Belém

1. Boulevard Shopping - estacionamento G6

2. Casa de Plácido - ao lado do estacionamento da Basílica

3. Cassazum - Marco

4. Castanheira Shopping - espaço Cultural

5. Colégio do Carmo - Cidade Velha

6. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

7. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

8. Fibra - Nazaré

9. Funbosque - Outeiro

10. Ginásio do CCBS-Uepa - Perebebuí com Almirante Barroso

11. Ginásio Mangueirinho - Mangueirão

12. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso - Icoaraci

13. Igreja do Evangelho Quadrangular - Icoaraci

14. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças - Icoaraci

15. IFPA - Marco

16. Igreja do Evangelho Quadrangular - Guamá

17. Escola Padre Eduardo - Mosqueiro

18. Escola Abel Martins - Mosqueiro

19. Parque Shopping - entrada da alameda de serviços

20. Shopping Bosque Grão-Pará - acessos D e G

21. Shopping Pátio Belém - 3º Piso, loja 358

22. Uepa CCSE - Telégrafo

23. Unama - Alcindo Cacela

24. Unifamaz - Reduto

25. UFPA - Mirante do Rio

Ananindeua

Ananindeua antecipa nesta terça a 2ª dose da vacina anticovid-19 da Pfizer para quem tem agendamento até 28 de setembro. Das 8h às 13h, em oito pontos montados no município. Por enquanto, não há agendamento de 1ª dose nem de repescagem.

Locais: Locais: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; UBS Paar; Assembleia de Deus - Maguari; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Paróquia Cristo Rei - Guanabara; Igreja Universal - Aurá; e Igreja Universal - Águas Lindas.

Marituba

Em Marituba, segue até sábado (18) a vacinação com 1ª dose para pessoas de 12 anos ou mais sem comorbidades e a 2ª dose da Coronavac e da Astrazeneca para quem alcançou o agendamento da carteirinha. Nas Unidades de Saúde da Família e no Hospital Augusto Chaves.

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde realiza, até sábado (18), a vacinação itinerante para esses públicos. Será nos seguintes bairros: na quarta (15), das 18h às 22h, na quadra coberta – residencial Viver Marituba; na sexta (17), das 18h às 22h, no Conjunto Jardim dos Eucaliptos; e no sábado (18), das 17h às 21h, na Praça do Conjunto Beija-flor.

Benevides

Até sexta (17), no Ginásio Nagibão, Benevides segue aplicando a 1ª dose em adolescentes de 12 a 14 anos. O município também aplica a 2ª dose da Astrazeneca e da Pfizer, até sexta, no Ginásio Nagibão, UBS Benfica e Cras Murinin. Das 8h às 13h.

Santa Izabel

Santa Izabel do Pará segue até sexta (17) com os seguintes calendários: 1ª dose para pessoas com 12 anos ou mais; 2ª dose da Astrazeneca e da Coronavac para quem está no prazo; e 3ª dose para idosos de 70 anos ou mais (seis meses após a 2ª dose). Das 14h às 17h, no Centro de Saúde de Santa Izabel (Cesp).

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Pará também segue nesta terça com a 1ª dose para pessoas de 12 anos ou mais sem comorbidades. Das 8h às 12h30, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município