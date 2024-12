Governo irá liberar as pistas da BR-316 e vistoria obras do BRT Metropolitano na quinta-feira (26)

O Governo do Estado do Pará irá vistoriar na próxima quinta-feira (26/12) as obras do BRT Metropolitano, em Ananindeua. A expectativa é que sejam liberadas todas as pistas da BR-316 no final deste ano, sem intervenções de máquinas ou desvios. O trecho tem 10,8 km de faixas, do Entroncamento até Marituba. O objetivo é melhorar a fluidez do tráfego na rodovia.

O governador do Pará, Helder Barbalho, participará da vistoria. A composição da rodovia será de três faixas de asfalto e uma de concreto, por onde circularão os ônibus expressos do BRT Metropolitano. Antes da nova capa de asfalto, a rodovia recebeu um sistema de drenagem para evitar alagamentos.

Além da melhoria da mobilidade, o projeto contempla a reestruturação de toda a BR-316. “Esta é a primeira vez que a BR-316 recebe um sistema de drenagem completo. Estamos entregando mais de 20 km de asfalto e seguimos trabalhando para entregar um total de 13 passarelas novas, 13 estações de passageiros, 2 terminais, ciclovia e calçada com arborização”, detalha o secretário de infraestrutura e transportes, Adler Silveira.

Cerca de 2.300 profissionais atuam ou já atuaram direta ou indiretamente a obra do BRT Metropolitano, a maior obra de mobilidade urbana da Grande Belém, realizadas em uma das rodovias mais movimentadas do país.

TRANSPORTE - O BRT Metropolitano pretende facilitar o deslocamento dentro da região metropolitana e também servirá como um modelo de transporte público eficiente e ecológico, beneficiando cerca de 2 milhões de pessoas.

O sistema BRT vai operar com 40 ônibus elétricos, que serão utilizados exclusivamente no corredor expresso até São Brás, e outros veículos que vão fazer rotas até o centro da cidade de Belém. Todos os veículos terão ar condicionado e poluem menos.

O Sistema Integrado de Transporte Metropolitano possibilitará a melhoria da oferta de transporte nos bairros dos municípios de Ananindeua, Marituba e Benevides sem aumentar o número de ônibus no centro de Belém, com redução do tempo de viagem e pagamento de apenas uma passagem.