Governo do Pará reforça operação com mais viaturas na Região Metropolitana de Belém

A segurança pública na Região Metropolitana de Belém passa a contar, a partir desta terça-feira (02), com um reforço importante. O Governo do Estado do Pará incorporou mais 40 viaturas à frota da Operação Polícia Mais Forte, elevando de 131 para 171 o número de veículos empregados diariamente no policiamento ostensivo de 17h às 23h, em complemento ao patrulhamento ordinário que já tem outras 150 viaturas nos bairros da capital e municípios vizinhos.

O governador Helder Barbalho destacou que o reforço representa um avanço significativo na política de segurança pública, aproximando a atuação da Polícia Militar da população.

“Estamos ampliando a presença da polícia nas ruas da região metropolitana com a operação Polícia Mais Forte. Regularmente são 150 viaturas, com mais 171 que estão sendo incrementadas, passamos para 321 viaturas com efetivo policial. Nosso objetivo é continuar perto das pessoas, espalhados em todos os bairros, combatendo a criminalidade, garantindo paz para a população e aproximando a polícia dos cidadãos e cidadãs da nossa capital e região metropolitana”, enfatizou o governador.

Segurança reforçada em eventos estratégicos

O investimento faz parte do planejamento do Governo do Estado para fortalecer a segurança durante os meses de setembro e outubro, período marcado por eventos de grande mobilização popular, como a Semana da Pátria e o Círio de Nazaré.

Além do incremento na frota, os Pontos Base Estratégicos (PBEs) também passarão por reposicionamento em áreas de maior fluxo de pessoas e veículos. A medida visa garantir maior visibilidade das ações policiais e uma resposta mais rápida a ocorrências, contribuindo para a segurança da população e a proteção do patrimônio público e privado.

Polícia presente e integrada

De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar do Pará, coronel Dilson Júnior, a operação contará também com a atuação de policiais militares em escala extraordinária, por meio da Gratificação Complementar de Jornada Operacional (GCJO), reforçando o efetivo nas ruas da capital e Região Metropolitana.

“O objetivo é integrar esforços, aplicar tecnologias modernas e manter uma presença ostensiva nas ruas. Estamos priorizando a resposta rápida às demandas da população, em uma atuação firme e presente”, afirmou o comandante.

O modelo de atuação será por meio dos PBEs, com viaturas distribuídas de forma estratégica e equipes compostas por dois a quatro policiais. A Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos também participará da operação, reforçando a filosofia de proximidade e diálogo com a comunidade.