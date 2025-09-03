Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Governo do Pará reforça operação com mais viaturas na Região Metropolitana de Belém

Operação Polícia Mais Forte amplia presença da segurança pública durante os meses de setembro e outubro, com foco em grandes eventos populares

Agência Pará

A segurança pública na Região Metropolitana de Belém passa a contar, a partir desta terça-feira (02), com um reforço importante. O Governo do Estado do Pará incorporou mais 40 viaturas à frota da Operação Polícia Mais Forte, elevando de 131 para 171 o número de veículos empregados diariamente no policiamento ostensivo de 17h às 23h, em complemento ao patrulhamento ordinário que já tem outras 150 viaturas nos bairros da capital e municípios vizinhos.

O governador Helder Barbalho destacou que o reforço representa um avanço significativo na política de segurança pública, aproximando a atuação da Polícia Militar da população.

“Estamos ampliando a presença da polícia nas ruas da região metropolitana com a operação Polícia Mais Forte. Regularmente são 150 viaturas, com mais 171 que estão sendo incrementadas, passamos para 321 viaturas com efetivo policial. Nosso objetivo é continuar perto das pessoas, espalhados em todos os bairros, combatendo a criminalidade, garantindo paz para a população e aproximando a polícia dos cidadãos e cidadãs da nossa capital e região metropolitana”, enfatizou o governador.

Segurança reforçada em eventos estratégicos

O investimento faz parte do planejamento do Governo do Estado para fortalecer a segurança durante os meses de setembro e outubro, período marcado por eventos de grande mobilização popular, como a Semana da Pátria e o Círio de Nazaré.

Além do incremento na frota, os Pontos Base Estratégicos (PBEs) também passarão por reposicionamento em áreas de maior fluxo de pessoas e veículos. A medida visa garantir maior visibilidade das ações policiais e uma resposta mais rápida a ocorrências, contribuindo para a segurança da população e a proteção do patrimônio público e privado.

Polícia presente e integrada

De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar do Pará, coronel Dilson Júnior, a operação contará também com a atuação de policiais militares em escala extraordinária, por meio da Gratificação Complementar de Jornada Operacional (GCJO), reforçando o efetivo nas ruas da capital e Região Metropolitana.

“O objetivo é integrar esforços, aplicar tecnologias modernas e manter uma presença ostensiva nas ruas. Estamos priorizando a resposta rápida às demandas da população, em uma atuação firme e presente”, afirmou o comandante.

O modelo de atuação será por meio dos PBEs, com viaturas distribuídas de forma estratégica e equipes compostas por dois a quatro policiais. A Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos também participará da operação, reforçando a filosofia de proximidade e diálogo com a comunidade.

