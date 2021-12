Estado investe R$ 8 milhões para reconstrução da PA-483, em Barcarena

A reconstrução da rodovia PA-483, no trecho do entroncamento da PA-481 até a rotatória de acesso à empresa Alunorte, mais conhecido como Trevo do Peteca, em Barcarena, iniciou na quinta-feira (23). A obra tem um investimento de R$ 8 milhões do Governo do Pará. O ato de assinatura da Ordem de Serviço (OS) foi feito de forma virtual pelo governador Helder Barbalho em conjunto com prefeito de Barcarena, Renato Ogawa, vereadores, deputada Ana Cunha, chefe da Casa Civil, Iran Lima, entre outras autoridades.

"Uma obra muito importante que é a restruturação da área do trevo do Peteca, solucionando um problema gravíssimo dessa região, que acabou trazendo muitos transtornos pra quem mora e pra quem trabalha nessa região do nosso estado, e que a partir dessa Ordem de Serviço, nós estaremos executando as obras necessárias para definitivamente dar uma solução para este problema, urbanizando, requalificando a estrada, garantindo trafegabilidade na área do Trevo do Peteca", disse o governador.

Helder Barbalho também anunciou que está em fase de avaliação os serviços de duplicação da pista da PA-481, via que junto com a PA-483 e PA-151 são os principais acessos ao porto de Vila do Conde naquela região.

"Este é o primeiro passo (reconstrução da PA-483). Estou conversando com a Prefeitura (de Barcarena) no sentido de nós podermos inclusive fazer a requalificação da PA-481, fazendo a duplicação da via que atende esta região, que recebe cada vez mais o número maior de carretas, e que cargas aumentam para o porto. Nós precisamos garantir que esta região, que é portuária, mas é urbana, tenha acessibilidade para todos. Obrigado ao povo de Barcarena pela paciência e acima de tudo o nosso respeito e a certeza de que com esses serviços, esses problemas serão solucionados", enfatizou.

A PA-483 tem extensão de 19,8 km e garante acesso ao município de Barcarena, onde está o porto de Vila do Conde. Segundo o secretário de Estado de Transportes (Setran), Adler Silveira, a obra do Trevo do Peteca, terá quase três está quilômetros de extensão e se soma à obra de 16 quilômetros da rodovia PA-483, concluída no início deste ano, na qual houve o aumento em mais 3,5 centímetros da altura do pavimento e a implantação de acostamento na rodovia.

"A obra na PA-483 garante segurança para quem trafega na região, pois a rodovia é acesso ao porto de Vila do Conde, em Barcarena, garantindo o escoamento da produção do estado do Pará, e garantindo o direito de ir e vir do cidadão", destaca o secretário Adler Silveira.