O Liberal chevron right Belém chevron right

Governo do Pará inaugura BRT Metropolitano para integrar municípios

Sistema funcionará, a partir deste sábado (01), com os terminais de Marituba e Ananindeua e 17 estações na BR-316 e Almirante Barroso

O Liberal
fonte

Governador do Estado Helder Barbalho inaugurou as estações do BRT Metropolitano, em Marituba e Ananindeua. (Cira Pinheiro / O Liberal)

O governo do Pará inaugurou na manhã desta sexta-feira (31) o BRT Metropolitano. Foram entregues o Terminal de Integração de Marituba e o Terminal de Integração de Ananindeua. O novo ônibus Sistema Integrado de Transporte Metropolitano pretende integrar a Região Metropolitana de Belém (RMB), a partir deste sábado (01/11). O governador Helder Barbalho esteve junto com uma comitiva, que contou com vários representantes, incluindo os ministros das Cidades, Helder Filho, e da Casa Civil, Rui Costa.

O BRT Metropolitano começará com operação assistida e será implantado de forma gradual, interligando Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara, Santa Izabel e Castanhal ao centro de Belém por meio de linhas troncais, que circulam em canaletas exclusivas, com ônibus climatizados, Wi-Fi e acessibilidade. A expectativa é de que o serviço atenda até 3,5 milhões de passageiros por mês.

De acordo com o governador Helder Barbalho, a primeira semana de funcionamento será utilizada para massificar a comunicação sobre as novas linhas que funcionarão no BRT Metropolitano para as pessoas se ambientarem com o novo sistema. "Até porque algumas linhas de ônibus terão sobreposição. Eventualmente, uma linha que saia de uma comunidade e que agora tenha a linha do BRT, muito provavelmente, se houver sobreposição, nós faremos a adequação para manter apenas a linha do BRT. Até porque ela será muito mais rápida e melhor. Vamos colocar todos os ônibus com ar-condicionado e com wi-fi", explicou.

A partir deste sábado (01), serão nominadas todas as linhas com os trajetos e as colorações dos ônibus, que servirão para destinguir as funções dos ônibus e os trajetos. Todas as linhas exclusivamente alimentadoras dos sistema, que irão dos bairros ao BRT, serão azuis. O sistema pretende se consolidar gradativamente como um novo modal e de estragégia do transporte coletivo para o Estado.

Além dos dois terminais de Marituba e Ananindeua, que estarão em pleno funcionamento, também haverão 13 estações  na rodovia BR-316, e quatro estações na avenida Almirante Barroso, na capital paraense. Para ter acesso ao BRT, os usuários terá que adquirir o cartão Pra Já - utilizados exclusivamente no BRT. Aos domingos e feriados, o transporte será gratuito.

O sistema contará com 265 ônibus, sendo 40 elétricos e 225 modelos Euro 6, que emitem até 15 vezes menos gases de efeito estufa. As linhas serão divididas entre 26 alimentadoras e 10 troncais, ampliando a cobertura da rede e garantindo regularidade nos horários. No total mil trabalhadores estarão na operacionalização do sistema, serviços, atividade interna dos ônibus, retaguarda dos terminais, e nas áreas de abastecimento, higienização, comercial e de gestão.

Os terminais de integração de Ananindeua e Marituba dispõem ainda de Estações Cidadania, ambulatórios, banheiros, lanchonetes e áreas de atendimento ao passageiro, além de infraestrutura acessível.

ESPERANÇA - Os moradores que conheceram o novo sistema BRT Metropolitano ficaram esperançosos com as melhorias prometidas. O professor Luciano Soares, de 39 anos, morador de Marituba, está confiante que o novo BRT Metropolitano ajudará a população. "Acredito que hoje, nós temos a nossa Região Metropolitana um sistema de transporte digno que atenda a nossa população com dignidade e respeito", afirmou.

belém

Região Metropolitana de Belém

brt metropolitano

sistema de transporte de belém

transporte público

BRT
Belém
