Governo do Pará faz campanha para doações de sangue nesta segunda (30)

No cenário de gratidão por mais um ano sendo completado e outro novinho em folha para ser acessado a partir à zero hora desta quarta-feira (1º), o Governo do Estado do Pará realiza, nesta segunda-feira (30), um campanha de incentivo à doação de sangue. A iniciativa tem como foco manter a regularidade do estoque de sangue da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa). Para isso, a Fundação atuará em parceria com o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) e o Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (Cetea) - unidade gerenciada pelo CIIR. A abertura da programação ocorrerá às 8h na sede do Cetea, na a Rua Presidente Pernambuco, nº 489, bairro de Batista Campos, no CIIR, na rodovia Arthur Bernardes, nº 100.

Com o tema “Seja o presente na vida de alguém. Doe sangue. Salve vidas!”, a campanha será realizada no auditório do CIIR, das 8h às 16h, e uma caravana será ocorrerá no Cetea, às 12h, quando os voluntários serão encaminhados, em um micro-ônibus, para coleta de sangue na sede do Hemopa, na travessa Padre Eutíquio, nº 2109. Ambas as iniciativas são voltadas para funcionários, usuários e acompanhantes assistidos pelas instituições.

Organizadas pelo Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) do CIIR, as mobilizações reforçam o compromisso da instituição com a solidariedade e a promoção da saúde. A gestão do CIIR sempre desenvolve iniciativas que fortalecem a cidadania e apoiam causas humanitárias, como a doação de sangue, gesto que salva vidas.

Confira quem pode doar sangue: voluntários com idade entre 16 e 69 anos - devem estar alimentados e não ter apresentado sintomas de gripe/resfriado há pelo menos 10 dias; menores de idade, apresentando documento com a autorização dos pais, e

pessoas que pesam mais de 50 quilos e estão em bom estado de saúde. Também é preciso apresentar documento de identificação original e com foto.

Estrutura - O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação é referência no Pará na assistência de média e alta complexidade às Pessoas com Deficiência (PcDs) visual, física, auditiva e intelectual. Os usuários podem ter acesso aos serviços do Centro por meio de encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS), acolhidos pela Central de Regulação de cada município, que por sua vez encaminha à Regulação Estadual. O pedido será analisado conforme o perfil do usuário pelo Sistema de Regulação Estadual (SER).

Serviço:

O CIIR é um órgão do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O Cetea funciona na Rua Presidente Pernambuco, nº 489, bairro de Batista Campos. O CIIR está instalado na Rodovia Arthur Bernardes, n° 1000. Mais informações: (91) 4042-2157/ 58 / 59.