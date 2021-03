Governo do Pará disponibiliza mais 71 leitos para covid-19 em Belém

Os hospitais Ophir Loyola e das Clínicas Gaspar Vianna, e a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará poderão abrir, juntos, mais 71 leitos exclusivos para atendimento a pacientes de covid-19 na Grande Belém, caso haja necessidade, como anunciou o governo do Estado, nesta terça-feira (9). A medida envolve diretamente a Secretaria de Estado e Saúde Pública (Sespa), integrada a um planejamento de ampliação do número de leitos disponíveis para o tratamento na Região Metropolitana de Belém.

Na reunião de alinhamento participaram o secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho; o secretário adjunto de Saúde do Pará, Sipriano Ferraz; o secretário adjunto de Gestão Administrativa da Sespa, Ariel Sampaio, e os representantes dos três hospitais estaduais.

“Nos reunimos com os representantes dos hospitais estaduais de Belém já traçando estratégias para abertura de leitos para covid-19, dentro da capacidade de pronto atendimento de cada unidade hospitalar. Com essa estratégia, caso seja necessário, a gente poderá ampliar a nossa rede de atendimento para casos da doença no Estado”, informa o secretário Rômulo Rodovalho.

Ampliação

A Fundação Santa Casa de Misericórdia já disponibiliza 20 leitos de UTI e, com a possibilidade do acréscimo de 10 leitos, terá 30 leitos de UTI no total, exclusivos para tratar pacientes com o novo coronavirus.

Já o Hospital de Clínicas Gaspar Vianna poderá abrir 35 leitos clínicos e mais 10 leitos de UTI. No Hospital Ophir Loyola, já estão disponíveis 13 leitos clínicos e, se houver necessidade, serão ampliados mais 6 leitos clínicos e 10 UTIs, todos para o atendimento de pacientes com a covid-19.