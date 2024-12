Governo do Estado confirma o tradicional Réveillon da Estação das Docas

Moradores da Grande Belém e turistas de passagem pela cidade já podem se organizar para celebrar a chegada de 2025 no tradicional Réveillon da Estação das Docas, à margem da Baía do Guajará. A festa, que é totalmente gratuita, começará às 20h e terá nove horas de música, além de um show pirotécnico no meio do rio Guamá.

Programação musical

O Anfiteatro São Pedro Nolasco receberá um grande palco para os shows da noite. A abertura ficará por conta do DJ Metralha, que comandará as primeiras horas da festa. Às 23h, Pinduca, o rei do carimbó, subirá ao palco para animar o público e liderar a contagem regressiva para o Ano Novo. Na virada, haverá uma queima de fogos espetacular em uma balsa ancorada na Baía do Guajará.

Logo após a virada, a Banda Fruta Quente assume o comando, seguida pelo Sambloco, que dará início ao primeiro "grito de carnaval" do ano. A festa será encerrada com a bateria da Escola de Samba Rancho Não Posso Me Amofiná, que animará o público até as 5h.

Um telão será instalado no recuo entre os armazéns 2 e 3, permitindo que os participantes espalhados pelos 500 metros da orla acompanhem cada detalhe da programação.

Infraestrutura e segurança

“Pensando nas mais de 50 mil pessoas que escolhem a Estação das Docas para celebrar a virada do ano, neste ano vamos antecipar para as 20h a abertura de todos os portões de acesso, incluindo o que fica próximo ao Ver-o-Peso, para dar maior agilidade no fluxo. Esperamos todos os paraenses e turistas para celebrar o Ano Novo com conforto, segurança e muita alegria”, ressalta Ruan Rocha, diretor-presidente da Organização Social Pará 2000, responsável pela administração da Estação.

O evento terá reforço na segurança, com apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal de Belém e Corpo de Bombeiros. Ambulâncias estarão disponíveis para pronto atendimento médico, se necessário. Cerca de 300 profissionais trabalharão na organização e na segurança da festa.

Acesso e venda de mesas

Os portões de acesso serão abertos às 20h da terça-feira (31), com entradas pela Praça Pedro Teixeira (Escadinha) e pelo Boulevard Castilhos França (próximo ao Ver-o-Peso).

Os restaurantes da Estação já estão comercializando mesas para o Réveillon. Interessados podem fazer suas reservas diretamente nos estabelecimentos ou acessar as redes sociais do complexo turístico (@estacaodasdocas) para mais informações e compras on-line.

Consciência ambiental

A Associação dos Catadores da Coleta Seletiva de Belém estará presente para fazer a coleta e separação de materiais recicláveis, como latas de alumínio e garrafas pet. Essa iniciativa contribui para a geração de renda dos catadores e reduz a quantidade de resíduos descartados, ajudando a preservar a Baía do Guajará.

A Organização Social Pará 2000 solicita a colaboração do público para descartar resíduos nas lixeiras corretas, identificadas com o tipo de material a ser reciclado.

Horário de funcionamento da Estação

No dia 31 de dezembro, a Estação funcionará das 10h às 15h, reabrindo às 20h para o Réveillon. No dia 1º de janeiro de 2025, o complexo estará fechado para manutenção, retomando as atividades normais no dia 2 de janeiro.

O Réveillon da Estação das Docas é patrocinado pelo Banco do Estado do Pará (Banpará) e realizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), em parceria com a Organização Social Pará 2000.