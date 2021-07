Governo do Estado assina termo de cessão para obras do Porto Futuro II

Nesta segunda-feira (26), a partir das 11h, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), e a Companhia Docas do Pará (CDP) assinam o termo de cessão de sete galpões para execução do Projeto Porto Futuro II. Também será assinado o contrato para elaboração do projeto básico.

O ato ocorrerá no Porto Belém, Armazém 04, na avenida Marechal Hermes, e contará com a presença do governador Helder Barbalho, da secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, e do diretor-presidente da CDP, Eduardo Bezerra.

Localizado em frente ao Terminal Hidroviário de Belém, o Porto Futuro é um complexo turístico e de lazer, resultado de um projeto iniciado em março de 2018 pelo Ministério da Integração Nacional, que à época tinha como titular Helder Barbalho. A primeira parte do projeto foi entregue em agosto do ano passado.