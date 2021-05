Governo confirma início da construção do novo Hospital de Pronto-Socorro de Belém

O governo do Pará confirmou em nota, nesta sexta-feira (28), que assinará na próxima segunda (31) a ordem de serviço necessária para o início da execução das obras do novo Hospital de Pronto-Socorro de Belém.

A obra de construção do Hospital Pronto Socorro de Belém está orçada em R$ 145.996.619,11, informa o governo. O prazo estabelecido para a execução da construção é de 20 meses.

"O novo hospital terá capacidade para aproximadamente 100 leitos e vai reforçar a estrutura pública de saúde da Região Metropolitana de Belém, desafogando unidades como o Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti e o Pronto Socorro Municipal do Guamá", disse o governo do Estado. Segundo o informe, o objetivo é criar mais uma opção de atendimento para pacientes da Região Metropolitana de Belém, sobretudo para bairros como Bengui, Tapanã e os distritos de Outeiro e Icoaraci.

Serão 28,5 mil metros quadrados de área construída (Agência Pará)

A construção do hospital envolverá um espaço de aproximadamente 32,5 mil m², com área construída de 28,6 mil m². O prédio terá três níveis de pavimentos: térreo, pavimento superior e subsolo de estacionamento.

A assinatura da ordem de serviço para construção do novo pronto socorro municipal de Belém terá a presença do próprio governador, Helder Barbalho, e ocorrerá às 10h da manhã de segunda, no local onde as obras serão iniciadas, no quilômetro 9 da Avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Guajará.