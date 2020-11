Centros especializados em casos suspeitos de covid-19 já atenderam mais de sete mil pessoas

Desde o dia 10 de setembro, os centros especializados na identificação e encaminhamento de casos leves e moderados do novo coronavírus, criados pelo Governo do Pará em cinco pontos da cidade, já atenderam 7.374 pacientes em Belém. Duas novas unidades da Policlínica Itinerante acabaram de serem inauguradas: a primeira, no bairro da Cabanagem, iniciou os atendimentos no sábado (7) e já realizou 87 atendimentos. Já a do Jurunas abriu nesta segunda-feira (9) e recebeu 30 pessoas. A ideia é expandir a ação que já ocorre no estacionamento do Hangar e que já atendeu 2.238 pacientes desde o dia 31 de outubro.

Completando a lista de cinco pontos de atendimento de covid-19, ao lado das Policlínicas Itinerantes, estão a Unidade Básica de Saúde da Pedreira, que já realizou 2.559 atendimentos, e a Unidade de Referência Especializada do Reduto, com 2.470 atendimentos. Ao todo, ambas as unidades atenderam 5.029 pessoas desde 10 de setembro, sempre a partir das 8h30 até 16h30, exceto aos finais de semana, quando o atendimento vai até 13h30. Nas cinco unidades, o atendimento inicia com a triagem, para a verificação dos sinais vitais, como pressão arterial, temperatura, oxigenação do sangue e glicemia. Após esta etapa, se for preciso, o paciente é encaminhado ao médico que, avaliará a necessidade de exames complementares. Em caso de suspeita, o paciente realiza exames e recebe medicamento mediante indicação. Os testes são encaminhados para o Laboratório Central do Estado (Lacen-PA) e a equipe da unidade liga para o paciente buscar o resultado.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública lembra que pessoas com sintomas mais graves, como falta de ar, devem procurar atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e prontos-socorros. De acordo com o secretário Rômulo Rodovalho, a iniciativa foi pensada de maneira preventiva, levando em consideração o período de doenças sazonais do fim de ano em Belém. "Como os sintomas gripais e o do novo coronavírus são muito semelhantes, é importante que a população busque atendimento para identificar qual doença está lhe acometendo e fazer o tratamento da forma mais indicada”, disse ele, ao lembrar da importância de estar atento aos sintomas. Tanto a unidade da Cabanagem como a do Jurunas seguem funcionando até quarta-feira (11) e depois só retornam na segunda-feira (16), já que as escolas onde estão atuando serão zonas eleitorais na eleição municipal. Os atendimentos serão sempre das 8h às 17h.

Saiba qual unidade de combate a covid-19 está mais próxima de você:

Policlínica Itinerante da Cabanagem -

Estrada do Benjamin, entre Avenida Damasco e Passagem Lúcia Miranda

Policlínica Itinerante do Jurunas -

Escola Arthur Porto, na Fernando Guilhon, entre Breves e Monte Alegre

Policlínica Itinerante do Hangar -

No estacionamento do Centro de Convenções, com entrada pela Brigadeiro Protásio

UBS Pedreira -

Avenida Pedro Miranda, esquina com a Mauriti

URE Reduto -

Visconde de Souza Franco, entre Manoel Barata e Ó de Almeida