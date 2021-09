Governador Helder Barbalho e esposa recebem a segunda dose de vacina anticovid-19

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), tomou a segunda dose de vacina contra covid-19 nesta terça-feira (14). A primeira-dama Daniela Barbalho o acompanhou e também fechou a vacinação pelo padrão atual de duas doses.

"É um dia de felicidade, conforto, de agradecer à ciência, ao SUS e aos profissionais da saúde, que não mediram esforços para proteger a nossa população. Que possamos, cada vez mais, fazer esse grande movimento em favor da ivda, da ciência e da proteção da nossa população", disse o governador.

Helder também aproveitou para reforçar a campanha que o Governo do Pará tem feito em prol da segunda dose de vacina contra a doença provocada pelo coronavírus. "Chamo aqui a população, que possa completar a imunização com a segunda dose e se proteger. Olhe o calendário do seu município. Com vacina no braço, vamos juntos vencer a covid-19", concluiu.