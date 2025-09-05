Governador Helder Barbalho anuncia data para operação total do BRT Metropolitano; saiba quando

O governador Helder Barbalho anunciou nesta sexta-feira (5/9) que o BRT Metropolitano estará em 100% de funcionamento a partir do dia 13 de outubro. A informação foi repassada pelo chefe do Poder Executivo estadual à imprensa durante uma visita às obras do terminal do BRT Metropolitano de Marituba, que está com 90% dos serviços concluídos.

“Estamos fazendo a vistoria das obras do sistema BRT, que chegam a 90% de conclusão, já na fase final, apenas na conclusão de algumas estações durante o percurso da BR (316), de passarelas e parte viárias. Os terminais, o de Integração de Marituba e o de Integração de Ananindeua, ambos estão praticamente conclusos. Os 265 ônibus já chegaram para atender o sistema BRT”, diz.

Segundo Helder, estarão disponíveis 40 ônibus elétricos para uso exclusivo nas faixas da BR-316, entre os terminais de São Brás, de Ananindeua e de Marituba. “Teremos 225 ônibus que estarão, de forma híbrida, uma parte alimentando os bairros da Região Metropolitana de Belém até os terminais de integração e uma outra parte usando a via expressa da BR, mas podendo levar do Ver-o-Peso e também da Universidade Federal do Pará”, detalha.

