Governador vai se reunir com o Setransbel para discutir o aumento da oferta de ônibus

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), vai se reunir, na tarde desta quarta-feira (10), com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel). O assunto é a aumenta da oferta de ônibus na Região Metropolitana de Belém (RMB). A medida atende a várias reclamações recorrentes de usuários do serviço desde o início da pandemia: é impossível evitar aglomerações se há poucos ônibus circulando e os que estão rodando estão lotados.

"Pessoal, logo mais vou reunir com representantes da Setransbel. É preciso aumentar a frota de ônibus que está em circulação. Nossa proposta é antecipar o vale transporte dos servidores do estado como medida compensatória para ampliar a frota", informou o governador pelo Twitter. Essa reunião já era mencionada desde a noite desta terça-feira (9), após a entrevista coletiva que anunciou novas medidas preventivas contra a pandemia de covid-19.

Pessoal, logo mais vou reunir com representantes da Setransbel. É preciso aumentar a frota de ônibus que está em circulação. Nossa proposta é antecipar o vale transporte dos servidores do estado como medida compensatória para ampliar a frota. — Helder Barbalho (@helderbarbalho) March 10, 2021

Além de demandar aumento da oferta de ônibus e em diferentes horários, vários segmentos comerciais e públicos tiveram horários alterados para início e encerramento, após a imposição do novo toque de recolher às 21h em todo o Estado. É mais uma forma de reduzir a aglomerações em ônibus, reduzindo a quantidade de pessoas por turno e horários pegando transporte.