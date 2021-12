Governador anuncia mais ruas asfaltadas e hemodiálise para Tailândia

Mais ruas asfaltadas e serviço de hemodiálise para Tailândia. Esses foram os anúncios feitos na quinta-feira (23) pelo governador Helder Barbalho para os moradores de Tailândia. Uma parceria com a prefeitura firmou um convênio para obras de pavimentação de cinco quilômetros de vias da cidade, um investimento de R$ 5 milhões oriundos do tesouro estadual.

O governador Helder Barbalho também participou da programação de um Natal Solidário promovido pela gestão municipal, ocasião em que ocorreu a assinatura do ato que firmou o convênio. "Fiz questão de vir a esta ação para reafirmar a parceria com a prefeitura, para estarmos juntos não só nesta ação de cuidar de milhares de famílias, mas também trazer mais uma parceria, investimento de mais de R$ 5 milhões para pavimentação de ruas, para continuar o trabalho que tem sido feito com o prefeito Macarrão, para que cada vez mais a gente possa fazer de Tailândia um lugar melhor de se viver", declarou Helder Barbalho.

Atendimento

O chefe do Executivo estadual lembrou ainda que o governo do Estado trabalha para descentralizar os serviços de hemodiálise, um gargalo da região, no sentido de dar mais acesso aos que dependem desse tipo de atendimento.

"Fizemos a otimização do Hospital Regional de Tailândia não só por Tailândia, mas por Goianésia, por Moju, por todos os municípios cortados pela PA-150. Atendendo a uma demanda da prefeitura, vamos trazer hemodiálise para cá, assim como implantamos em Marabá, estamos concluindo obras para implementar em Abaetetuba, e Tucuruí deve receber já no início de 2022. Teremos então quatro polos de atendimento em hemodiálise nesta região", finalizou o governador.

O gestor municipal garantiu que, com recursos da prefeitura, e aproveitando o embalo, vai garantir mais cinco quilômetros de asfaltamento. "Somos de uma composição 'raiz' e o governador nos vê com bons olhos, assim como vê nosso povo, então só podemos esperar coisas boas. Toda benfeitoria nós recebemos de braços abertos", reconheceu o prefeito.

Além do prefeito da cidade, Paulo Liberte Jasper, conhecido como "Macarrão", o governador esteve acompanhado do chefe da Casa Civil, Iran Lima; da deputada federal, Elcione Barbalho; e do deputado estadual Igor Normando.