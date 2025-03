Gexperience chega a Belém com atrações interativas e imersão no universo da Globo

Belém recebe, até o dia 8 de maio, o Gexperience, um evento interativo da Globo que promete atrair o público paraense com mais de 15 atrações imersivas. A experiência estará disponível no Boulevard Shopping, funcionando de terça a sexta-feira, das 14h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos e feriados, das 13h às 21h.

A proposta do Gexperience vai além da simples exibição de conteúdos. Os visitantes terão a oportunidade de interagir com cenários icônicos da TV Globo, como a sala do Big Brother Brasil e de Avenida Brasil, a cozinha do Mais Você e os estúdios do Fantástico, entre outros.

Na noite desta sexta-feira (21), foi realizada uma abertura especial para convidados. A partir deste sábado (22), o evento estará aberto ao público. “São mais de 50 dias de circuito para que todo mundo, todos os públicos venham com a família para conhecer e viver a Globo um pouquinho mais de perto aqui em Belém, no Shopping Boulevard”, destacou Cristina Duarte, gerente de marketing da TV Liberal.

Segundo Cristina, essa é a primeira vez que o circuito chega a Belém e promete envolver pessoas de todas as idades. “É um circuito totalmente imersivo, uma experiência interativa. São mais de 15 atrações para todos os públicos, desde os pequeninos, com os Detetives do Prédio Azul, até atrações como o Big Brother Brasil, que o público vai poder interagir com cada um desses conteúdos que, até então, eles veem somente na telinha da TV Liberal, da TV Globo, e agora vão poder vivenciar dentro do circuito”, contou.

O Gexperience faz parte de um projeto itinerante que já passou por diversas capitais brasileiras e agora chega a Belém em um momento especial. “É um circuito itinerante que está visitando grandes cidades de todo o país. Então, ele está chegando agora em março em Belém, num ano extremamente importante para a nossa capital, para o nosso estado, que vai receber grandes eventos e está recebendo esse grande circuito também”, ressaltou Cristina Duarte.

A gerente de marketing da TV Liberal enfatizou a importância da proximidade entre a emissora e o público paraense. “Com uma das maiores audiências do Brasil, é muito importante a Globo, a TV Liberal, estar mais próxima do telespectador paraense, porque esse telespectador paraense é apaixonado pelos produtos Globo. Ele é apaixonado por novela, ele é apaixonado por reality, ele é apaixonado por conteúdo de blog, por futebol. Agora, o telespectador pode interagir totalmente com esse conteúdo”, explicou.

Cristina também destacou o caráter interativo do evento, que permite aos visitantes não apenas observar, mas vivenciar momentos marcantes da televisão brasileira. “O Gexperience, por ser um circuito totalmente imersivo, promete experiências. Então, a pessoa chega aqui, e não é somente um espaço de visitação, é um espaço de interação. Foi feito pensando nas pessoas como um momento de descontração, de diversão, que toda a família pode interagir, tirar foto, tocar no Louro José, tirar uma foto na bancada da Ana Maria, jogar um pouquinho ali no ‘Sincerão’ e ver o que ele vai dizer para você”, finalizou a gerente de marketing da TV Liberal.

Serviço:

Data e horário: 22/3 a 8/5 - Terça a sexta, das 14h às 22h (última sessão 21h30) | Sábados, das 10h às 22h (última sessão 21h30) | Domingos e feriados, das 13h às 21h (última sessão 20h30)

Local: Boulevard Shopping Belém, Praça de Eventos - Piso 1

Ingressos:

• Inteira: R$ 24,00

• Meia: R$ 12,00

• Combo Família (5 ingressos): R$ 45,00

Classificação: Livre para todas as idades