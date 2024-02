Gato preso há uma semana em imóvel desocupado mobiliza defensores da causa animal

Um gato que foi parar dentro de um imóvel no bairro da Pedreira está mobilizando grupos de defensores da causa, que tentam chamar a atenção dos órgãos de proteção animal para que seja feito o resgate do bichano. Segundo moradores vizinhos ao prédio, o pet já estaria preso no interior da residência há pelo menos uma semana. Aparentemente, o imóvel está vazio e o gato não consegue sair sozinho porque se encontra no terceiro pavimento, só sendo possível visualizá-lo quando ele aparece no telhado.

A partir da denúncia de um morador, um grupo de pessoas resolveu se mobilizar para tentar resgatar o animal, porém, devido à altura da edificação não foi possível chegar até ele. A única alternativa encontrada foi acionar os órgãos que poderiam atuar no resgate do felino, porém, o Corpo de Bombeiros argumentou que só poderia retirá-lo do imóvel se o proprietário ou um representante deste estivesse presente.

VEJA MAIS

Diante do apelo de quem estava acompanhando o drama do bichano preso há uma semana sem água e comida, uma equip​e do CBMPA esteve no endereço repassado, na tarde desta quinta-feira (8), para tentar retirá-lo, mas, acabou interrompendo o trabalho por falta de uma escada que alcançasse o topo da edificação. Os bombeiros ficaram de retornar com um equipamento mais adequado às condições do local, porém, até o momento ninguém apareceu. A Redação Integrada de O Liberal foi acionada para dar repercussão ao caso na intenção de que a corporação não desista do resgate.

O imóvel, que está aparentemente vazio, fica na avenida Marquês de Herval, bairro da Pedreira, em Belém. A expectativa dos tutores que acompanham o caso é de que algum grupo que atue no resgate de animais ou o próprio Corpo de Bombeiros se sensibilize com o drama do felino e consiga retirá-lo quanto antes.

A Redação Integrada de O Liberal acionou o Corpo de Bombeiros em busca de um posicionamento sobre o caso, mas não teve retorno.