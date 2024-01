Após cair em poço com quatro metros de profundidade, cachorro é resgatado por bombeiros

Um cachorro foi resgatado de um poço com aproximadamente quatro metros de profundidade por bombeiros na noite deste domingo, 21, em Paraibuna, interior de São Paulo.

A dona sentiu falta do pet e acionou a corporação após ouvir latidos vindos do poço. Apesar do ocorrido, o animal não teve ferimentos graves. Estima-se que a queda tenha acontecido por volta das 18h, no bairro das Colinas.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)