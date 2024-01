Bombeiro salva cadela no meio do rio após fugir de fogos da virada do ano

Uma equipe de Busca e Salvamento do 6º Batalhão Bombeiro Militar conseguiu salvar uma cadela que estava no meio do rio Paranaíba. Ela fugiu há dois dias após uma queima de fogos da virada do ano, no município de Itumbiara, em Goiás (GO). O animal foi encontrado bastante assustado e cansado.

O pet recebeu os primeiros cuidados da equipe, além de ser alimentado e aquecido. Com a divulgação do resgate, nas redes sociais, a tutora recuperou o animal.

Poluição sonora

Desde 2022, a Assembleia Legislativa de Goiás aprovou uma lei que proíbe o uso de fogos de artifício com barulho em todo o estado. A regra passou a valer em maio de 2023. Além disso, já tramita no Senado Federal analisa a proibição de fogos com estampido em todo o país. A medida visa proteger pessoas, em especial, autistas e animais dos impactos negativos à saúde.