Tutores fazem revezamento para cuidar de cachorro com Alzheimer; vídeo

Uma história de amor e cuidado está comovendo as redes sociais. Uma família em Rondonópolis, Mato Grosso (MT), compartilhou a jornada de cuidados com Max, um cão de 15 anos diagnosticado com Alzheimer Canino há dois anos.

O tutor do pet, Josue Moreira Neres, tem documentado nas redes sociais a rotina de atenção especial que Max exige. Em um vídeo, Josue mostra o revezamento noturno com a esposa para garantir que Max, que não pode mais ficar sozinho, tenha companhia e ajuda para superar crises de ansiedade.

O Alzheimer Canino é uma condição neurodegenerativa em cães idosos. Trouxe sintomas como esquecimento, alterações de comportamento e dificuldades em realizar tarefas cotidianas, bem diferente da rotina de Max, no passado, que antes era brincalhão. O diagnóstico veio após exames, e desde então a família enfrenta desafios como fraqueza, dificuldades para comer e beber, e limitações na locomoção.

Apesar das adversidades, a família demonstra união e amor, destacando a importância de cuidar dos animais idosos com paciência e dedicação. Josue compartilhou a mensagem: "Ame, cuide e, o mais importante, não abandone. Eles precisam de você agora mais do que nunca. Vamos juntos garantir que os últimos anos deles sejam tão cheios de amor e cuidado quanto os primeiros". No vídeo, a troca de plantões noturnos evidencia o esforço da família para proporcionar a Max um ambiente acolhedor e amoroso.

Assista ao vídeo: