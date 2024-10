Gato persa, Apolo Vinicius, segue desaparecido e tutores pedem ajuda

O gatinho persa Apolo Vinicius, de 2 anos, está desaparecido desde o último dia 14 de outubro. Ele sumiu na vila 3 de maio, entre Magalhães Barata e Gentil. Os tutores estão atrás do animal, mas até o final desta quinta-feira (17), ainda não sabiam do real paradeiro.

De acordo com informações da tutora do animal, Claudia Rufino, ele sumiu no momento em que trabalhadores que estavam na residência deixaram a porta aberta. "Eu vi ele indo para baixo do meu carro, na garagem, às 09h20 e depois eles desligaram a energia por duas horas. Então fiquei sem registro das câmeras", disse Claudia.

Após o sumiço, algumas pessoas chegaram a entrar em contato com a tutora. Uma das informações é que o gatinho estaria na avenida José Bonifácio, a tutora chegou a ir ao local, mas não encontrou o animal. "Já fomos na casa dos vizinhos, no Parque da Residência. Já fomos no cemitério também procurar, pois lá ficam muitos gatinhos. Hoje à noite vamos lá colar cartazes", completa Claudia.

Quem tiver informações sobre o animal e puder contribuir, pode entrar em contato com 91 8136-6515.