Galho de árvore quebra janela de ônibus e assusta passageiros

Um ônibus da linha Tapanã-UFPA teve algumas janelas quebradas após atingir o galho de uma árvore localizada na lateral da avenida Rômulo Maiorana, na tarde desta quarta-feira (30), em Belém. O acidente ocorreu por volta das 17h, próximo ao Centro de Saúde Escola do Marco, enquanto o veículo trafegava na via sentido avenida Doutor Freitas. Ninguém ficou ferido com os estilhaços de vidro, mas uma passageira passou mal com o susto e foi levada pelo motorista do veículo até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Passageiros contaram que no momento do acidente, o impacto entre o ônibus e o vegetal causou um forte estrondo, espalhando estilhaços de vidro dentro e fora do veículo. Duas janelas foram completamente quebradas.

