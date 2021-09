Galho de árvore cai e assusta moradores no Tapanã

O galho de uma árvore do tipo ingazeira caiu e assustou os moradores da rua das Begonias, entre Hortencia e Violeta, no bairro do Tapanã, em Belém, na madrugada da última terça-feira (14). O vegetal, que está sendo corroído pelo cupim, tem aproximadamente 30 metros de altura, segundo moradores, e pertence ao quintal da residência da dona de casa Maria de Lourdes, de 57 anos.

Ela conta que a queda do galho não causou prejuízos maiores, pois atingiu apenas uma pequena parte do telhado de uma casa localizada do outro lado da rua e a rede de energia. Ninguém ficou ferido, segundo a dona de casa.

O Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semas) foram chamados para fazer a retirada do galho e da árvore por inteira. O serviço será concluído nesta sexta-feira (17). A concessionária de energia também foi acionada para realizar os reparos na rede elétrica.

“Eu já dei a permissão para cortarem a árvore, porque ela continua estalando. Hoje meu marido saiu para o trabalho e escutou. A gente vive com medo dela cair e derrubar a nossa casinha, que é o único lugar que a gente tem para se abrigar do sol, da chuva, para descansar”, disse Maria de Lourdes.

Segundo ela, a árvore existe no local há mais de 20 anos, tempo em que ela se mudou para o imóvel, onde habita atualmente. Esta não é a primeira que o vegetal assusta a dona de casa, que mora na companhia do marido e da filha. “A raiz dela é muito grande. Cresceu tanto que já fez umas rachaduras aqui em casa”, relembrou.