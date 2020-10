Número de furtos e roubos cai na Grande Belém, diz Segup

A prática do crime de furto na Grande Belém caiu 53% no mês de setembro, com 2.738 furtos a menos nesse período, comparado com o ano anterior. A informação é da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Em 2019, foram registrados 5.194 casos e, este ano, 2.456. De janeiro a setembro, também foi constatado uma queda de 37% nos furtos na RMB, com 16.319 casos a menos na comparação com o ano passado, quando foram registradas 43.799 ocorrências. Em 2020, de janeiro a setembro, os registros totalizaram 27.480.

"Os roubos também caíram na RMB. Em setembro, os casos diminuíram 19%, com 813 ocorrências a menos. Foram 4.208 registros no ano passado e 3.395 este ano. De janeiro a setembro, a queda foi de 33%, com 39.272 e 26.390 casos nos anos de 2019 e 2020, respectivamente, com 12.882 ocorrências a menos", repassou o Governo.

Disque denúncia

O serviço do Disque Denúncia ganhou novas possibilidades ao efetuar a denúncia por meio do aplicativo whatsapp (91) 98115-9181 ou pelo chatbot e formulário presentes no site da Segup. Em todos os meios, o anonimato é garantido.