Fundação Pestalozzi do Pará celebra 70 anos com 'Forrozão' no próximo domingo (8)

A Fundação Pestalozzi do Pará celebra, neste mês, 70 anos de uma trajetória marcada pela dedicação, pioneirismo e compromisso com a inclusão de pessoas com deficiência. Segundo a direção da instituição, o sentimento que permeia essa importante data é de gratidão e realização por todo o trabalho construído ao longo de décadas "com orgulho pelas conquistas alcançadas e vidas transformadas".

Desde sua criação, a Fundação informa que tem se destacado por oferecer atendimento educacional especializado, atuando na promoção da autonomia, desenvolvimento de habilidades e inclusão social de seus alunos. Ao longo dos anos, acrescentou, adaptou-se às novas demandas da sociedade, incorporando tecnologias, ampliando parcerias e desenvolvendo programas personalizados que respeitam a individualidade de cada aluno.

Entre os maiores desafios enfrentados pela instituição estão a manutenção financeira e a ampliação de atendimentos. "Ainda assim, marcos emocionantes marcam essa caminhada, como as ações solidárias realizadas durante a pandemia, que mobilizaram centenas de voluntários e beneficiaram milhares de famílias com doações de cestas básicas", diz ainda a direção.

O apoio do poder público, de empresas e da sociedade civil tem sido fundamental para a continuidade das atividades da Pestalozzi, que hoje desenvolve três grandes programas educacionais - o PEI (Programa de Estimulação Inicial), o PEC (Programa de Estimulação Continuada) e o PML (Programa de Multiletramento).

23º Forrozão da Pestalozzi

Para comemorar os 70 anos, a Fundação promove a 23ª edição do tradicional Forrozão da Pestalozzi, um evento festivo, solidário e cheio de cultura, que será realizado no próximo domingo (8), a partir das 9 horas, na sede da instituição (avenida Almirante Barroso, 3814, próximo ao campo da Tuna Luso). Com entrada gratuita, a festa contará com apresentações dos alunos da Fundação e grandes atrações musicais, como Banda Warilou, Fruta Quente, Red Velvet, Sambloco, Jorginho Gomes, Layse, Kim Marques e a Orquestra de Percussão da escola de samba Quem São Eles. O público também poderá saborear comidas típicas e participar do sorteio de valiosos prêmios.

Mais do que entretenimento, o Forrozão tem o objetivo de aproximar a comunidade do trabalho da Pestalozzi e angariar recursos para a manutenção das atividades pedagógicas e assistenciais da instituição. Os valores arrecadados são investidos diretamente em ações voltadas aos alunos, com total transparência e prestação de contas.

A direção da Fundação convida toda a sociedade a conhecer o trabalho desenvolvido, seja por meio de visitas, doações ou pelo engajamento nas redes sociais. Apoiar instituições como a Pestalozzi é contribuir para uma sociedade mais justa, inclusiva e acolhedora. “Neste momento especial, agradecemos às famílias dos nossos alunos pela confiança e parceria. Essa celebração é de todos que acreditam na transformação pela educação e inclusão”, afirma, ainda, a direção da instituição.