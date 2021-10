Campanha de arrecadação da Fundação Pestalozzi do Pará é destinada a revitalização do prédio

A Fundação Pestalozzi do Pará está realizando uma campanha para arrecadar fundos destinados à reforma do prédio onde são realizadas atividades multidisciplinares. Com a realidade pandêmica, a instituição não realizou as principais ações de arrecadação ao longo do ano de 2021 e por isso teve uma baixa nas doações. Cerca de 300 pessoas com deficiência são atendidas na Fundação, que por sua vez desenvolve atividades multidisciplinares de inclusão social na área da educação.

“As atividades no local já iniciaram de forma reduzida, porém, após a revitalização a tendência é voltar de forma gradativa. Com o valor arrecadado, vamos fazer a pintura dos quatro blocos e a substituição da parte elétrica. Desenvolvemos por volta de 15 tipos de atividades com os nossos alunos PCDs e precisamos da solidariedade da população para darmos continuidade a esse serviço tão importante para essas pessoas”, destaca Márcio Campos, presidente da Fundação.

A Fundação Pestalozzi é uma Organização não Governamental de caráter filantrópico e de utilidade pública que atua na Educação Especial do Estado há 64 anos. Ela desenvolve um programa diversificado e multidisciplinar, voltado à educação de pessoas com deficiência. As principais atividades disponibilizadas pela instituição são: programa educacional; orientação para a autonomia e independência; apoio pedagógico; educação física adaptada e desportiva; educação psicomotora; atividades aquáticas; entre outras.

As doações podem ser feitas via PIX (04.985.818/0001-61), transferências direto na conta da instituição (conta corrente: 56393-9 / agência: 1686-1) ou ainda podem ser entregues presencialmente no prédio da instituição localizado na avenida Almirante Barroso.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)