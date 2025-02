Funcionamento do aterro sanitário de Marituba é prorrogado até dezembro, anuncia PMB

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) homologou, nesta sexta-feira (28), o acordo que prorroga o funcionamento do aterro sanitário de Marituba até o mês de dezembro, conforme anúncio da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel). A decisão favorável à prorrogação teria se dado mediante informações técnicas da empresa que administra o espaço, atestando a capacidade de atender à Região Metropolitana de Belém até o novo prazo, como já vinha sendo feito.

A secretária da Sezel, Thayta Martins, comenta que, desde o início da atual gestão, a Prefeitura tem acompanhado de perto as tratativas entre a Ciclus, que gere os resíduos sólidos da capital paraense desde abril do ano passado, e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), para implantação de um novo aterro sanitário que possa atender em definitivo à Região Metropolitana de Belém (RMB), bem como iniciativas de outras empresas, que também passam por análises da Semas.

“Esperamos poder ter uma solução mais definitiva até o fim do prazo dessa nova prorrogação do aterro de Marituba. A Prefeitura está fazendo o que está ao seu alcance para não deixar a população de Belém sem esse serviço tão importante e é até por isso que chegamos a essa nova prorrogação, de maneira tão tranquila e cordata”, adiantou.

Além disso, segundo Martins, a Prefeitura também está trabalhando para o fortalecimento da atividade de reciclagem, coleta seletiva e incentivo à separação de materiais na nossa cidade, iniciativas que contribuem para a redução da quantidade de resíduos encaminhados para o aterro sanitário de Marituba, otimizando, assim, a vida útil desse ou de qualquer outro espaço que atenda a esse fim.

“Através de um convênio com a Itaipu Binacional, vamos reformar galpões que atendem a cooperativas de reciclagem na nossa cidade. Além disso, estamos distribuindo, nos próximos dias, mais de 20 LEVs (Locais de Entrega Voluntária), a serem colocados em pontos estratégicos, onde a população poderá descartar materiais secos, como plásticos, metais, papeis, etc, e também estamos promovendo ações ambientais e educativas para informar à população sobre a importância do processo de separação dos resíduos”, completou

A redação integrada de O Liberal também entrou em contato com o TJPA, com a Guamá Tratamento de Resíduos e com a Ciclus e aguarda os posicionamentos.