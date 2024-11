Fumaça intensa surpreende moradores de Belém na madrugada deste sábado (30)

A madrugada deste sábado (30/11) foi marcada por relatos de moradores de Belém sobre o forte cheiro de fumaça que tomou conta de diversos bairros da cidade. Desde a noite de sexta-feira, o odor já era notado e se intensificou nas primeiras horas do dia, levando muitos a questionarem a origem do fenômeno nas redes sociais.

A fumaça que chegou à capital paraense seria consequência das queimadas que atingem diferentes regiões do Pará, estado que lidera os índices de desmatamento e incêndios florestais no Brasil. Especialistas alertam que ventos e condições climáticas podem transportar partículas de fumaça para áreas urbanas, agravando problemas de saúde, especialmente em pessoas com doenças respiratórias.