Fumaça de entulho queimado chama atenção no canal do Galo

A fumaça preta da queima de um entulho na travessa Barão do Triunfo, entre as avenidas Senador Lemos e Pedro Álvares Cabral, chamou a atenção da população no final da tarde deste sábado (11), no bairro da Sacramenta, em Belém.

De acordo com informações obtidas pela reportagem com uma fonte do Corpo de Bombeiros, a fumaça era proveniente da queima de entulho e lixos jogados na rua. A localidade, próxima à Feira do Canal do Galo, é conhecida como um dos pontos críticos de descarte irregular de lixo na capital paraense, e pela queima de fios de cobre por pessoas em situação de rua.

Com o tempo seco e a diminuição da chuvas, a capital paraense tende a aumentar o registro de incêndios de lixos e entulhos despejados irregularmente na rua. A orientação é não jogar lixo nas ruas e nem materiais que possam gerar fogo como baganas de cigarro.

A reportagem solicitou informações para a Secretária Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), da Prefeitura Municipal de Belém (PMB). O espaço segue aberto.