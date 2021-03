Frota de ônibus vai aumentar para diminuir a aglomeração em Belém

Frota de ônibus em Belém aumenta para diminuir a aglomeraçãoO governador do Pará, Helder Barbalho, e Paulo Gomes, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel), responsável pelo serviço de transporte urbano, acordaram que a frota de coletivos na Grande Belém será aumentada para evitar aglomeração no transporte público. A medida, tomada para evitar novos contágios pela Covid-19, será aplicada nas linhas que atendem aos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara do Pará e Benevides.

"A estratégia é reforçar o número de ônibus na Grande Belém para diminuir a concentração de pessoas e, consequentemente, evitar que os ônibus sejam locais de proliferação do novo coronavírus. Neste momento estamos firmando o entendimento, já com o apoio e participação das prefeituras de Belém e Ananindeua, e demais prefeituras de Região Metropolitana, para incrementar em 133 o número de novos ônibus que estarão se juntando à frota atual, para que seja aumentada a oferta de transporte. Essa é uma saída para que possamos enfrentar essa pandemia e vencer o novo coronavírus", destacou o governador Helder Barbalho.