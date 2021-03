BRT terá frota aumentada enquanto durar o toque de recolher em Belém

A Prefeitura de Belém aumentou a frota de veículos no terminal Maracacuera, em Icoaraci. Agora são 19 coletivos ao todo percorrendo o corredor Maracacuera–São Brás, sendo 14 exclusivos do BRT e mais o reforço dos cinco novos da linha troncal. Essa medida será válida durante o período de vigência do toque de recolher imposto pelos novos decretos municipal e estadual, mas poderá ser estendida durante o restante da pandemia. A SeMOB avalia que o maior acesso ao corredor vai tornar as viagens mais rápidas e menos lotadas.

“A ampliação da frota no corredor BRT que resultou no aumento da frequência de viagens nos horários de pico, aliada à fiscalização realizada pela SeMOB em conjunto com a Guarda Municipal de Belém (GBEL) nos pontos finais das linhas de ônibus do Conjunto Maguari e Tenoné, impactou de forma positiva na ocupação dos veículos do Terminal Maracacuera e em outros pontos do corredor Augusto Montenegro. Também deve-se ressaltar que a ação incluí a fiscalização e orientação aos usuários e motoristas das medidas de higienização e de uso de máscaras, além da verificação das medidas de limpeza adotadas nas estações e terminais”, afirma a superintendente da SeMOB, Ana Valéria Borges.

Fiscalização

No Maracacuera, sexta-feira (5), no horário de pico do terminal, que vai desde a abertura das portas às 6h30 até às 10h, foram poucas as filas formadas. A organização do fluxo também foi garantida pelos agentes da SeMOB. Eles ajudaram na fiscalização e orientação dos usuários. E para conscientizar a população, uma equipe de arte-educadores recebeu quem entrava na plataforma do BRT com um esquete sobre a importância do uso de máscara e do distanciamento. A operação de orientação, educação e fiscalização no sistema BRT Belém também foi realizada no terminal Tapanã e na estação Maguari.