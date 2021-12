FOTO: Mais de sessenta casais oficializam união em casamento no Theatro da Paz

A Defensoria Pública do Estado (DPE), por meio da Diretoria Metropolitana, realizou na tarde desta segunda-feira (6), no Theatro da Paz, uma cerimônia de casamento comunitária que contou com a participação de 67 casais paraenses. O evento é promovido anualmente pelo órgão estadual com o objetivo de levar cidadania e regularização às famílias sem custos.

"A Defensoria é uma instituição que visa a garantia dos direitos e dentre os direitos que o cidadão tem está o de regularizar a sua situação matrimonial. Então, visando a garantia dos direitos, promovemos de duas a três vezes no ano os casamentos comunitários que são gratuitos para aqueles que não tem condições de arcar com os custos de um casamento”, pontuou João Paulo Lédo, defensor público-geral do estado.

Juntos há cinco anos, o casal Felipe Duarte, 22 anos, e Ana Beatriz Dias, 24 anos, aproveitou a oportunidade e oficializou a união através do casamento. “A gente noivou em 2019 e ia fazer a nossa união em 2020, mas por conta da pandemia os nossos planos tiveram que ficar para depois. Hoje estou muito feliz, tentando segurar a emoção, mas muito feliz e grata”, afirmou a noiva.

Para ela, que também é estudante de Serviço Social, o casamento comunitário é fundamental para a sociedade. “Essa iniciativa é muito importante porque muitos casais de baixa renda não podem fazer a sua união de forma documental. É fundamental que a sociedade tenha esse tipo de assistência”, avalia Ana Beatriz.

Depois que foram declarados casados, os dois jovens receberam a Certidão de Casamento e passaram a formar a família Duarte. “A gente cria uma expectativa muito grande, foram muitos momentos difíceis para poder chegar até aqui, mas ter uma companheira maravilhosa como ela e estar casando no Theatro da Paz é sem dúvida um momento muito especial para mim e vai ficar marcado para sempre na memória”, declara Felipe Duarte.

A cerimônia é organizada todos os anos em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e o cartório Guedes Oliveira. Os casais participantes tiveram que efetuar a inscrição com três meses de antecedência para que todo tramite legal necessário pudesse ocorrer. “Nós pensamos tudo com muito carinho para ser um momento que faça a diferença na vida das pessoas que vão participar. Nós pretendemos continuar com esse calendário, que já vem desde o ano passado, e todo final de ano realizar esse casamento. Normalmente nós abrimos as inscrições final de setembro ou início de outubro”, frisa Luciana Filizola Bringel, diretora metropolitana da DPE.