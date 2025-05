Fórum Mundial de Doação de Leite Humano é realizado pela primeira vez em Belém

Foi aberto nesta segunda-feira (06/05), em Belém, o Fórum Mundial de Doação de Leite Humano. O evento, realizado pela primeira vez na capital paraense, acontece na Santa Casa de Misericórdia do Pará e reúne autoridades de saúde, especialistas internacionais e profissionais da área para discutir os avanços, os desafios e a ampliação do acesso ao leite humano como estratégia de sobrevivência infantil, mesmo diante de crises emergenciais provocadas pelas mudanças climáticas.

Durante a programação, foi lançada a campanha nacional de doação de leite humano de 2025, coordenada pelo Ministério da Saúde em parceria com a Rede de Bancos de Leite Humano. A iniciativa visa sensibilizar a população sobre a importância da doação e aumentar o número de mulheres doadoras.

A médica e representante do Ministério da Saúde, Sônia Venâncio, comentou sobre a importância da ação:

“O lançamento da campanha é fundamental para aumentar as doações de leite. Embora o Brasil tenha a maior rede de bancos de leite do mundo, ainda não conseguimos suprir todas as necessidades dos bebês internados nas unidades neonatais”, afirmou.

O Brasil é referência mundial em bancos de leite humano, com mais de 200 unidades em operação. Segundo dados da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, o país coleta mais de 250 mil litros de leite por ano, salvando a vida de milhares de recém-nascidos prematuros e de baixo peso.

Com o tema "Banco de Leite Humano e Mudanças Climáticas – O que podemos fazer a mais? Reflexões sobre vivências no enfrentamento às emergências sanitárias", o evento ocorre na cidade que será sede da COP30, e segue até quarta-feira (07/05), promovendo debates sobre sustentabilidade e garantia do aleitamento materno.

Referência no apoio à amamentação

A coordenadora de Saúde da Criança do Pará, Ana Cristina Guzzo, destacou o papel do estado na ampliação da cobertura de bancos de leite. “O Pará conta com cinco bancos de leite — sendo o da Santa Casa o mais antigo e referência na Amazônia — e há a perspectiva de criação de mais cinco unidades. A partir deste evento, vamos compartilhar experiências voltadas para os impactos ambientais e o aleitamento materno, já que ele é diretamente afetado pela cadeia de produção”, explicou.

Referência na Região Norte, o Banco de Leite da Santa Casa tem sido essencial na alimentação de recém-nascidos internados.

“O banco de leite da Santa Casa é uma casa de apoio à amamentação e atua em parceria com outros órgãos para expandir o aleitamento materno, os bancos de leite e os postos de coleta em todo o estado, abastecendo as unidades e garantindo o atendimento aos bebês prematuros, que são os mais vulneráveis”, afirmou Sinara Souza, coordenadora da unidade.

Impacto das mudanças climáticas na saúde infantil

“Esse tema é muito relevante porque os impactos da crise climática afetam diretamente as crianças. Os bancos de leite têm um papel essencial na garantia do melhor alimento para os recém-nascidos, que é o leite humano. Um exemplo disso foi a grande mobilização da rede nacional de bancos de leite durante a tragédia no Rio Grande do Sul. Essas instituições têm um papel crucial em momentos de crise”, afirmou Sônia Venâncio.

Para João Aprígio Guerra, presidente da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, o fórum é uma oportunidade de planejar o futuro:

“A emergência sanitária decorrente da crise climática no Rio Grande do Sul acendeu um alerta que já deveria estar em pauta. Passamos a pensar em ações e medidas para estarmos preparados e não sermos surpreendidos por eventos climáticos no futuro”, pontuou.

Brasil reafirma protagonismo na promoção do aleitamento materno

A programação do Fórum inclui mesas-redondas, oficinas e debates com representantes da OMS e de países parceiros. O objetivo é fortalecer a cooperação internacional e expandir a Rede Global de Bancos de Leite Humano.

A abertura do evento reforça o protagonismo do Brasil no cenário internacional e valoriza o gesto de milhares de mulheres que, ao doar leite, doam também vida. A expectativa é que o encontro resulte em novos compromissos e diretrizes para ampliar o acesso ao leite humano mesmo em cenários de crise climática.

Serviço:

Saiba como contribuir com a rede de bancos de leite:

Qualquer mulher que esteja amamentando e tenha excedente de leite pode se tornar doadora. Basta ligar para o número 3251-7212 e fazer um cadastro junto ao projeto “Bombeiros da Vida”, do Corpo de Bombeiros do Pará, que atua na Santa Casa e realiza o recolhimento do leite materno.