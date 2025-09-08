Fórum ESG debate bioeconomia e sustentabilidade em Belém antes da COP30
Evento gratuito será realizado na Faci Wyden, em 23 de setembro, com feira ecológica, oficinas e mesa-redonda
Faltando menos de três meses para a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), Belém se antecipa às discussões globais sobre sustentabilidade e sedia, no próximo dia 23 de setembro, das 10h às 12h, o Fórum ESG. O evento será gratuito, aberto ao público.
Com foco em apresentar a bioeconomia na prática, o Fórum busca mostrar como o conceito já extrapola a teoria, ganhando forma por meio de projetos, experiências e debates que apontam caminhos concretos para os desafios da região amazônica.
Programação do evento inclui feira, oficinas e mesa-redonda
A programação foi pensada para proporcionar vivências práticas e inspiradoras, reunindo especialistas, empreendedores e estudantes. A proposta é destacar como a sustentabilidade e a bioeconomia podem gerar renda, desenvolvimento local e fortalecimento das comunidades, além de preservar o meio ambiente.
Durante o evento, apoiado pelo Instituto Yduqs, o público poderá visitar uma feira biosustentável com produtos ecológicos, participar de oficina de sabonetes naturais produzidos com insumos amazônicos e conhecer projetos acadêmicos com soluções para a Amazônia. Também haverá uma mesa-redonda sobre mudanças climáticas, a COP30 e o papel estratégico da bioeconomia no desenvolvimento sustentável da região.
VEJA MAIS
- COP30: saiba o que já está confirmado sobre a conferência em Belém
- O que é bioeconomia e por que ela é importante para a Amazônia
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio de um formulário online: Formulário de inscrição para o Fórum ESG
Serviço: FÓRUM ESG
- Quando? 23 de setembro
- Que horas? Das 10h às 12h
- Onde? Faci Wyden, localizada na Travessa dos Tupinambás, número 461, bairro da Batista Campos, em Belém Entrada gratuita.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA