O Liberal chevron right Belém chevron right

Fórum ESG debate bioeconomia e sustentabilidade em Belém antes da COP30

Evento gratuito será realizado na Faci Wyden, em 23 de setembro, com feira ecológica, oficinas e mesa-redonda

O Liberal
fonte

Vista aérea da Ilha do Combu em Belém (Foto: Augusto Miranda / Agência Pará)

Faltando menos de três meses para a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), Belém se antecipa às discussões globais sobre sustentabilidade e sedia, no próximo dia 23 de setembro, das 10h às 12h, o Fórum ESG. O evento será gratuito, aberto ao público.

Com foco em apresentar a bioeconomia na prática, o Fórum busca mostrar como o conceito já extrapola a teoria, ganhando forma por meio de projetos, experiências e debates que apontam caminhos concretos para os desafios da região amazônica.

Programação do evento inclui feira, oficinas e mesa-redonda

A programação foi pensada para proporcionar vivências práticas e inspiradoras, reunindo especialistas, empreendedores e estudantes. A proposta é destacar como a sustentabilidade e a bioeconomia podem gerar renda, desenvolvimento local e fortalecimento das comunidades, além de preservar o meio ambiente.

Durante o evento, apoiado pelo Instituto Yduqs, o público poderá visitar uma feira biosustentável com produtos ecológicos, participar de oficina de sabonetes naturais produzidos com insumos amazônicos e conhecer projetos acadêmicos com soluções para a Amazônia. Também haverá uma mesa-redonda sobre mudanças climáticas, a COP30 e o papel estratégico da bioeconomia no desenvolvimento sustentável da região.

VEJA MAIS

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio de um formulário online: Formulário de inscrição para o Fórum ESG

Serviço: FÓRUM ESG

  • Quando? 23 de setembro 
  • Que horas? Das 10h às 12h 
  • Onde? Faci Wyden, localizada na Travessa dos Tupinambás, número 461, bairro da Batista Campos, em Belém Entrada gratuita.
