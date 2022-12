Fórum em Belém debate rumos do setor florestal na Amazônia

Por iniciativa do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), o V Fórum de Soluções em Legalidade Florestal - O Futuro do Setor Florestal na Amazônia será realizado nesta quarta-feira (7), das 13h30 às 18h, em Belém, no Grand Mercure Belém do Pará, na avenida Nazaré com Benjamin Constant, no centro da capital paraense. O gerente de Cadeias Florestais do Imaflora, Leonardo Sobral, em visita à Redação Integrada do Grupo Liberal, destacou a importância desse debate na Região Amazônica.

O Imaflora é uma organização não governamental que atua com projetos socioambientais, com foco na certificação florestal e também no setor agrícola, priorizando a disseminação e valorização da produção que adota boas práticas sociais e ambientais. Na área da legalidade florestal, visa a estimular o manejo florestal sustentável na Amazônia, a produção de madeira de forma a conciliar a produção com a conservação.

"O Fórum terá como público empresas do setor privado, organizações públicas e privadas, profissionais que atuam na área, e o objetivo do evento é a gente debater o futuro do setor florestal; a gente quer trazer muitos números, análises e depoimentos de profissionais da área para conversar e traçar, e fazer um olhar de futuro", disse Leonardo Sobral.

Leonardo Sobral, do Imaflora, alerta sobre a necessidade do manejo florestal na Amazônia (Foto: Filipe Bispo / O Liberal)

Ele informou que num primeiro bloco serão apresentados números produzidos pelo Imaflora, como, por exemplo, que a produção de madeira na Amazônia gira em torno de 10 a 12 milhões de metros cúbicos de madeira em tora, por ano, ocorrendo em todos os estados da Amazônia Legal, que tem hoje como o maior produtor o Mato Grosso, seguido pelo Pará.

Sustentabilidade

"É uma economia importante, mas precisa adotar boas práticas na sua origem. E queremos mostrar que é possível fazer da forma correta, da forma sustentável", salientou Sobral. Pesquisadores participarão da primeira mesa do Fórum, às 14h15, com enfoque no tema "Panorama atual e o futuro do Manejo Florestal na Amazônia Brasileira", com Marco Lentini, do Imaflora; Arimar Feitosa, da Coomflora; Milton Kanashiro, da Embrapa.

Na segunda mesa, será abordado o tema "Concessões Florestais: Potencial e Inovações", com Olavo Makiyama, do Instituto Semeia; Cristina Galvão, do Serviço Florestal Brasileiro; Sérgio Leitão, do Instituto Escolhas, e Camila Lima, do BNDES. Na terceira mesa, sobre "Perspectivas e visão sobre o setor florestal", estarão presentes Daniel Bentes, da Confloresta; Leandro Rymsza, da Aimex; Antônio Villaça, da Semas/PA, e Dário Cardoso, da Transparência Internacional.