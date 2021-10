Fórum discute segurança pública para mulheres no Pará

O Pará realiza nesta terça-feira (26) o 1° Fórum de Mulheres da Segurança Pública e Guardas Femininas do Pará, com o objetivo de construir um grupo permanente de discussão de temas de interesse da mulher e da segurança pública, bem como a apresentação das principais mudanças na gestão de segurança pública, após a Lei n. 13.675/2018.

Na abertura do evento estiveram presentes: Celso Mascarenhas, diretor do CPC Renato chaves; Daniela Santos, delegada geral adjunta da PC; Walter Resende, delegado geral da PC, Daniela Barbalho, primeira dama do Estado e advogada; Ualame Machado, secretario da SEGUP; Cel Arthur Moraes, secretário adjunto da SEAP.

Daniela Santos, delegada geral adjunta e coordenadora do evento deu boas vindas às presentes e diz considerar este um evento significativo para a história. "Eu considero este um evento histórico. Onde vamos dialogar sobre a atuação da mulher na esfera policial e a importância da valorização dessas profissionais. Espero que possamos dialogar e desejo um bom fórum a todas e a todos", disse.

Ualame Machado, titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), pontuou a presença de outras figuras da segurança pública em outros estados brasileiros e que também estão contribuindo com trocas de experiência. "O Pará está na vanguarda, propiciando este diálogo. Hoje exclusivamente com atenção as mulheres e presença das mulheres. Amanhã teremos outro evento geral. Teremos a presença da guarda de outros estados para somar. Temos aqui as várias forças policiais. Não há dúvida da capacidade das mulheres na gestão da Segurança pública, e só demonstram a capacidade que as mulheres tem. Esperamos que as instituições possamos ter a inserção e valorização das mulheres que elas merecem. Este é o primeiro de muitos encontros e que entrará no calendário da segurança pública", disse.

Ualame destacou a atuação da polícia que já está trabalhando neste mês de outubro, com a sensibilização do câncer de mama e também sobre o respeito as mulheres que passam por importunação, violências diariamente. "As polícias civil e militar estão fazendo vistorias nos estádios de futebol, por exemplo, para coibir e fiscalizar a questão da importunação sexual nos Estádios, para que elas possam torcer por seus times, participar desses eventos, tranquilas e em seguranças", completou.

A primeira-dama do Pará, a advogada Daniele Barbalho, falou sobre os avanços e conquistas na história (Emanuele Corrêa / O Liberal)

A Primeira dama e advogada Daniela Barbalho presidiu a palestra "Mulheres na gestão pública", e se disse honrada em particioar deste 1° fórum. "Sem dúvidas vai ser um marco na segurança pública do Estado do Pará" e fez uma leitura da sociedade, a evolução histórica dos direitos da mulher, até chegar na atuação da gestão pública e essa atuação das mulheres.

Daniela se emocionou ao falar dos filhos, pois entende que muitas mulheres da segurança pública também são mães e também deixam seus filhos, quando saem para suas profissões. "Eu me dispus a falar em um fórum para mulheres empoderadas e valorosas. Que assumiram um dever de proteger a sociedade, seja na segurança, na inteligência. É muita responsabilidade falar para tanta mulher que conquistou um espaço maravilhoso. Só tem 39 anos que as mulheres assumiram um posto na polícia do estado do Pará. Então, é importante as palestras e representatividade dentro da segurança pública", ressaltou.