Fórum debate demandas de mães estudantes da região Norte

O Fórum Regional de Mães Estudantes - Norte será realizado no próximo sábado (24/8), a partir das 14h. As inscrições podem ser feitas no site do evento. O debate será realizado na forma online, remotamente.

O evento tem por objetivo produzir um diagnóstico das demandas e sugestões das mães estudantes da região Norte para proporcionar melhores condições a esse público específico nas universidades, além de criar um espaço para o diálogo e troca de experiências que permita a essas mães expressar suas necessidades e contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes.

O Fórum terá diferentes eixos de debates focados em temas como infraestrutura, regimento, burocracia, ações afirmativas, permanência, diversidade e inclusão.

Essas discussões permitirão que as mães estudantes compartilhem suas ideias, experiências e sugestões, contribuindo para um relatório final que será elaborado com base nas propostas apresentadas.

Ao final do evento, haverá um momento de reflexão coletiva sobre as propostas discutidas, seguido por uma sistematização dos principais pontos e definição dos próximos passos.

O objetivo é garantir que todas as demandas sejam consideradas no desenvolvimento de uma política nacional que realmente atenda as necessidades das mães que precisam conciliar os estudos com a criação dos filhos.

O Fórum é realizado a partir da união de coletivos de mães estudantes de todo Brasil, que constroem o GT para “Estudos técnicos sobre a realidade materna estudantil nas Instituições de Ensino Superior”, do Ministério da Educação.